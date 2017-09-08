Власти Крыма призвали Порошенко не думать о судьбе полуострова

Ранее Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой. Поэтому призвал создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Для этого официальный Киев намерен задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

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«Господину Порошенко захотелось вернуть Крым, но он справился хотя бы с той территорией, что у него есть. Главная проблема — удержать существующие территории, напоить и накормить людей, дать им надежду на будущее, а не заботиться о судьбе Крыма. Крымчане определились со своей судьбой, и здесь никаких других версий для нас нет», — сказал Константинов журналистам.