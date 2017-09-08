Более 7 000 полицейских проследят за порядком на выборах в Краснодарском крае
Выборы депутатов ЗСК шестого созыва пройдут 10 сентября на более чем 2 700 избирательных участках.
Выборы депутатов ЗСК шестого созыва пройдут 10 сентября на более чем 2 700 избирательных участках.
В обеспечении правопорядка и общественной безопасности в день голосования задействуют более 7 000 полицейских, включая курсантов Краснодарского университета МВД России. Также на охрану общественного порядка выйдут свыше 4 000 казаков, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий.
В настоящее время личный состав территориальных органов МВД России переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает
Сотрудники полиции в период подготовки и проведения выборов круглосуточно охраняют бланки избирательных бюллетеней, а также помещения территориальных избирательных участков. Правоохранители проверяют места проведения выборов с применением технических средств и служебных собак и организуют их охрану, уточняют в ведомстве.
Кроме того, с 5 по 12 сентября в круглосуточном режиме работает горячая линия: