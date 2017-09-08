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11:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Более 7 000 полицейских проследят за порядком на выборах в Краснодарском крае

Выборы депутатов ЗСК шестого созыва пройдут 10 сентября на более чем 2 700 избирательных участках.

Источник: ГТРК «Кубань»

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности в день голосования задействуют более 7 000 полицейских, включая курсантов Краснодарского университета МВД России. Также на охрану общественного порядка выйдут свыше 4 000 казаков, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий.

В настоящее время личный состав территориальных органов МВД России переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции в период подготовки и проведения выборов круглосуточно охраняют бланки избирательных бюллетеней, а также помещения территориальных избирательных участков. Правоохранители проверяют места проведения выборов с применением технических средств и служебных собак и организуют их охрану, уточняют в ведомстве.

Кроме того, с 5 по 12 сентября в круглосуточном режиме работает горячая линия: 8 (861) 212−40−49, по которой жители края могут сообщить о замеченных нарушениях действующего избирательного законодательства.

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