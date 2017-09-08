Более 7 000 полицейских проследят за порядком на выборах в Краснодарском крае

Источник: ГТРК «Кубань»

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности в день голосования задействуют более 7 000 полицейских, включая курсантов Краснодарского университета МВД России. Также на охрану общественного порядка выйдут свыше 4 000 казаков, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий.

В настоящее время личный состав территориальных органов МВД России переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции в период подготовки и проведения выборов круглосуточно охраняют бланки избирательных бюллетеней, а также помещения территориальных избирательных участков. Правоохранители проверяют места проведения выборов с применением технических средств и служебных собак и организуют их охрану, уточняют в ведомстве.