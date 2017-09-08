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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов: площадь перед Куйбышевским рынком в Симферополе зачистят

Она будет благоустроена аналогично территории перед Центральным рынком.

Источник: AP 2017

В Симферополе освободят от незаконных построек территорию перед Куйбышевским рынком. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, площадь будет зачищена «независимо ни от чьей позиции» и благоустроена аналогично территории перед Центральным рынком.

— Предлагаю коллегам, которые на сегодняшний день являются владельцами этого кошмара на площади перед Куйбышевским рынком, спокойно с городскими властями найти компромисс. Тем, кто добровольно сносит свои строения, мы готовы без конкурсных процедур предоставлять альтернативные земельные участки, — рассказал Сергей Аксенов.

Напомним, симферопольские и республиканские власти обещают зачистить площадь перед Куйбышевским рынком еще с 2015 года, но до сих пор не сделали этого.

В то же время в апреле этого года перед Центральным рынком крымской столицы демонтировали более 100 незаконных торговых объектов. После этого территорию благоустроили.

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