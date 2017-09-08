Аксенов: площадь перед Куйбышевским рынком в Симферополе зачистят
Она будет благоустроена аналогично территории перед Центральным рынком.
Она будет благоустроена аналогично территории перед Центральным рынком.
В Симферополе освободят от незаконных построек территорию перед Куйбышевским рынком. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, площадь будет зачищена «независимо ни от чьей позиции» и благоустроена аналогично территории перед Центральным рынком.
— Предлагаю коллегам, которые на сегодняшний день являются владельцами этого кошмара на площади перед Куйбышевским рынком, спокойно с городскими властями найти компромисс. Тем, кто добровольно сносит свои строения, мы готовы без конкурсных процедур предоставлять альтернативные земельные участки, — рассказал Сергей Аксенов.
Напомним, симферопольские и республиканские власти обещают зачистить площадь перед Куйбышевским рынком еще с 2015 года, но до сих пор не сделали этого.
В то же время в апреле этого года перед Центральным рынком крымской столицы демонтировали более 100 незаконных торговых объектов. После этого территорию благоустроили.