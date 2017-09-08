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11:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Явка на выборах в Свердловской области может составить 35%

Избирательные участки на территории Свердловской области практически готовы к приему граждан — организационно, технически и с точки зрения обеспечения безопасности.

Об этом заявил глава облизбиркома Валерий Чайников, передает корреспондент Накануне.RU.

В труднодоступных и отдаленных территориях досрочно проголосовали почти 6 тыс. человек, при этом явка в таких населенных пунктах составила 35−36%. Этот показатель, по мнению Чайникова, может служить ориентиром при прогнозе общих итогов голосования на Среднем Урале.

На сегодняшний день участковые комиссии делают анализ реестра граждан, которые выразили желание голосовать по месту нахождения.

Справка
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Отметим, что с 26 июля по 4 сентября во всех территориальных избирательных комиссиях и отделах МФЦ проходил процесс приема заявлений от избирателей, желающих проголосовать на предстоящих выборах губернатора Свердловской области на удобных для них избирательных участках. С 30 августа к работе по приему таких заявлений активно приступили и все участковые избирательные комиссии. Согласно промежуточным данным, новым порядком голосования по месту нахождения решили воспользоваться более 16 тыс. избирателей, все участковые избирательные комиссии продолжат принимать аналогичные заявления до 14.00 часов 9 сентября.

Такое заявление называется «специальным» и обладает дополнительной степенью защиты в виде особой марки. При этом у избирателя, который решит написать специальное заявление, возникает несколько ограничительных моментов. Во-первых, оформить такой документ можно лишь на своем избирательном участке, расположенном по месту регистрации избирателя. Во-вторых, проголосовать 10 сентября избиратель сможет отнюдь не на любом участке: выбор будет ограничен одним из 258 участков, которые определены решением Избирательной комиссии Свердловской области.

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