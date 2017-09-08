Евгений Тефтелев: у меня два вопроса к шаурме
Глава Челябинска Евгений Тефтелев считает, что доходы от продажи шаурмы идут не на государственные цели, а вид киосков уродует облик Челябинска.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев считает, что доходы от продажи шаурмы идут не на государственные цели, а вид киосков уродует облик Челябинска.
Об этом градоначальник заявил сегодня, 8 сентября, на
«У меня два вопроса к шаурме.
При этом, Евгений Тефтелев признался, что не прочь полакомиться и шаурмой, и бешбармаком.
«Я ел шаурму, ее можно употреблять и бишбармак я тоже ем. Вот на
Напомним, глава города объявил войну киоскам с шаурмой ещё в июле. Большую часть этих торговых точек уже демонтировали.