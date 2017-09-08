Евгений Тефтелев: у меня два вопроса к шаурме

«У меня два вопроса к шаурме. Во-первых, речь идет о незаконных ларьках. Рядом с ними стоят газовые баллоны, которые в любой момент могут взорваться. К тому, же там антисанитария. Кроме того, у владельцев таких ларьков могут быть скрытые доходы, которые явно идут не на государственные цели. И второе, все ларьки исписаны словом “шаурма”, а продают там блинчики и беляши. Так бы и писали», — отметил градоначальник.