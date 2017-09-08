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11:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт и глава Минспорта России обсудили качество краевой базы физподготовки

Глава региона рассказал федеральному чиновнику о проектах новых профильных сооружений.

Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 8 сентября встретился с министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым. Чиновники обсудили ряд вопросов в области развития физической культуры и спорта в регионе, а также оказания господдержки на строительство новых объектов, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу «белого дома».

На сегодняшний день в регионе представлено 88 видов спорта. В число базовых входят олимпийские (бокс, велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная борьба, стрельба из лука, тяжелая атлетика, конькобежный спорт и хоккей), адаптивные (спорт лиц с ограниченными физическими возможностями) и неолимпийские — бейсбол, самбо, спортивное ориентирование и хоккей с мячом.

Кроме того, в Хабаровском крае сформировали хорошую базу для подготовки спортивных кадров — это Дальневосточная государственная академия физической культуры. Как отметил губернатор Вячеслав Шпорт, регион по праву называется спортивным. Ежегодно на его территории проводят более 450 мероприятий различного уровня. Среди них чемпионаты мира по киокусинкай карате, чемпионат и первенство России по тхэквондо и дзюдо. В 2018 году в Хабаровске пройдут чемпионаты мира по хоккею с мячом и самбо.

Вячеслав Шпорт добавил, что большое внимание в крае уделяется развитию спортивной инфраструктуры. При поддержке федерального бюджета появляются новые объекты. Самый крупный из них — региональный центр спорта в Комсомольске-на-Амуре. Стоимость объекта, включенного в комплексный план развития города, составляет 7 млрд рублей, срок строительства — до 2025 года. Введение в эксплуатацию такого сооружения позволит проводить соревнования краевого, всероссийского, международного уровней, а кроме того, позволит осуществить подготовку сборных команд для Олимпиад в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уже в 2020 году такие соревнования состоятся в Токио, а в 2024-м — в Пекине. В этом году закончат составлять проектно-сметную документацию, а экспертиза уже пройдена.

Еще один приоритетный проект — краевой дворец единоборств «Самбо» в Хабаровске. Ориентировочные затраты на строительство объекта составляют около 900 млн рублей, из которых 560 млн — средства краевого бюджета. Уже объявлен конкурс, и к 1 октября будет определен генеральный подрядчик строительства объекта. Министр спорта России Павел Колобков заверил, что федеральный центр и дальше будет поддерживать развитие спортивной инфраструктуры в Хабаровском крае, выделяя деньги на строительство новых приоритетных объектов.

В декабре прошлого года правительство Хабаровского края и минспорта России подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Комплексный документ направлен на базовые и национальные виды спорта. Он также предусматривает строительство различных объектов профильного направления.

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