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11:55 (мск), источник: ДЕЙТА

В четыре раза снижены тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке

О реализации снижения энерготарифов на Дальнем Востоке рассказал на итоговой пресс-конференции третьего Восточного экономического форума вице-премьер — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

«Тарифы на электроэнергию снижены до 4 рублей за киловатт в час. Это решение президента, приняты два федеральных закона. По ряду территорий это составило кратную разницу, что снижает издержки инвесторов. По Чукотке — 4-хкратное снижение, по Республике Саха (Якутия) — 3-хкратное снижение. Снижать и дальше будем. К полному выравниванию уровня до общероссийского придем постепенно, — отметил Юрий Трутнев».

Вице-премьер прокомментировал поставку дешевой электроэнергии в КНР.

«Мы можем продавать по этой цене или не продавать вообще. Другого варианта нет. Они могут обойтись без нашей энергии, а у нас нет линий электропередачи, которые позволили бы перераспределить избытки энергии в другие районы. Мы начали говорить о генерации биткоинов, но это не более чем идеи вслух. На Дальнем Востоке разорванная на куски электросистема. Сделать ее неразорванной — мы к этому идем. Это нельзя сделать за год или два. Это большая работа, — прокомментировал он».

Екатерина Брязгунова.

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