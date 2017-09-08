В четыре раза снижены тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке

«Тарифы на электроэнергию снижены до 4 рублей за киловатт в час. Это решение президента, приняты два федеральных закона. По ряду территорий это составило кратную разницу, что снижает издержки инвесторов. По Чукотке — 4-хкратное снижение, по Республике Саха (Якутия) — 3-хкратное снижение. Снижать и дальше будем. К полному выравниванию уровня до общероссийского придем постепенно, — отметил Юрий Трутнев».

«Мы можем продавать по этой цене или не продавать вообще. Другого варианта нет. Они могут обойтись без нашей энергии, а у нас нет линий электропередачи, которые позволили бы перераспределить избытки энергии в другие районы. Мы начали говорить о генерации биткоинов, но это не более чем идеи вслух. На Дальнем Востоке разорванная на куски электросистема. Сделать ее неразорванной — мы к этому идем. Это нельзя сделать за год или два. Это большая работа, — прокомментировал он».