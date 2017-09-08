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12:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Парламент Нижегородской области рассмотрит законопроект о предоставлении льгот на проезд учащимся частных общеобразовательных организаций

Как сообщает управление по работе со СМИ Заксобрания Нижегородской области, накануне фракция «Единая Россия» в ЗС НО на своем внеочередном заседании приняла решение о внесении на рассмотрение парламента проекта закона «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование».

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, предлагаемые изменения позволят распространить льготы на проезд для учащихся частных общеобразовательных организаций, студентов, обучающихся по очной форме обучения в негосударственных профессиональных образовательных организациях и негосударственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Нижегородской области.

Автором законодательной инициативы выступит председатель комитета по экономике и промышленности Олег Лавричев. Сейчас в соответствии с законом льготный проезд предоставляется учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет на всех видах городского транспорта. Кроме того, предоставляются льготы на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в течение учебного года.

Однако региональным законом не установлены подобные меры социальной поддержки для учеников частных общеобразовательных организаций и студентов негосударственных профессиональных образовательных организаций и негосударственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области.

«Считаю, что организационно-правовая форма учреждения не должна быть основополагающим критерием при оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации их права на образование. В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в региональное законодательство, что позволит уравнять в правах учащихся государственных и частных образовательных учреждений», — отметил автор инициативы Олег Лавричев.

Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода c 15 августа увеличена до 28 рублей.

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