Парламент Нижегородской области рассмотрит законопроект о предоставлении льгот на проезд учащимся частных общеобразовательных организаций

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, предлагаемые изменения позволят распространить льготы на проезд для учащихся частных общеобразовательных организаций, студентов, обучающихся по очной форме обучения в негосударственных профессиональных образовательных организациях и негосударственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Нижегородской области.

Автором законодательной инициативы выступит председатель комитета по экономике и промышленности Олег Лавричев. Сейчас в соответствии с законом льготный проезд предоставляется учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет на всех видах городского транспорта. Кроме того, предоставляются льготы на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в течение учебного года.

Однако региональным законом не установлены подобные меры социальной поддержки для учеников частных общеобразовательных организаций и студентов негосударственных профессиональных образовательных организаций и негосударственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области.

«Считаю, что организационно-правовая форма учреждения не должна быть основополагающим критерием при оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации их права на образование. В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в региональное законодательство, что позволит уравнять в правах учащихся государственных и частных образовательных учреждений», — отметил автор инициативы Олег Лавричев.