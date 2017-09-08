За ситуацией с дипсобственностью стоят спецслужбы США, заявили в МИД

«На этой неделе было сказано немало об обысках (в зданиях дипредставительств РФ в США), которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. Кстати говоря, возможно и в этом кроется проблема: возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с РФ и, возможно, что мы слышим на брифингах, — это вполне искренние заявления, но возможно речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении РФ. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим, в том числе, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР», — сказала Захарова на брифинге.