Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
34-летняя Казанова восхитила Сеть выходом с женихом - СМИ
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Госдеп США дал ответ на идею ввода миротворцев в Донбасс – СМИ
«Как им выкручиваться, не знаю»: об иске РФ к США
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
12:43 (мск), источник: РИА Новости

За ситуацией с дипсобственностью стоят спецслужбы США, заявили в МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госдеп США, возможно, и хочет нормализации в отношениях с РФ, но за ситуацией вокруг российских дипломатов и дипсобственности в США стоят американские спецслужбы, в том числе ФБР, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«На этой неделе было сказано немало об обысках (в зданиях дипредставительств РФ в США), которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. Кстати говоря, возможно и в этом кроется проблема: возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с РФ и, возможно, что мы слышим на брифингах, — это вполне искренние заявления, но возможно речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении РФ. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим, в том числе, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что действия американской стороны в отношении российской дипсобственности по сути можно назвать рейдерским захватом.
Вести. Экономика. Захарова: за рейдерским захватом дипсобственности стоит ФБР
Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
28 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии28
Комментарии
28
Артур Джабраилов
Хорошим ответом штатам будет обыски американских дипкорпусов в канун президенских выборов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
28
Комментировать
 Клинцевич объяснил, зачем США эвакуировали главарей ИГ* из Сирии
'Интересный комментарий': Госдеп оценил слова Путина о Тиллерсоне
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь