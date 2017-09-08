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12:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Владимир Путин прилетел в Пермь в четвёртый раз

В городе отключили видеокамеры, в кустах сидит ОМОН, а полиция проверят припаркованные автомобили.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин в четвёртый раз прилетел в Прикамье. В Перми ввели усиленные меры безопасности. Сегодня стало недоступным видео с камер наблюдения на сайте пермской дирекции дорожного движения. Сотрудники полиции проверяют документы у водителей автомобилей, припаркованных на центральных улицах.

А прохожие заметили ОМОН в кустах возле завода «Морион», в котором находится компания «Эр-Телеком», которую планирует посетить Владимир Путин.

Как стало известно «АиФ-Прикамье», после официальной части визита глава государства планирует прогуляться по городу.

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Напомним, этот визит станет для Президента четвертым. Первый раз Владимир Путин прилетал в 2003 году. Он провёл совещание в Кудымкаре на тему объединения Коми-округа с Пермской областью.

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В декабре 2009 года Владимир Путин незапланированно прилетел в Пермь, будучи премьер-министром. Он возложил цветы на месте трагедии «Хромой лошади».

Третий приезд Владимира Путина был в 2012 году. Он посмотрел любительский хоккейный матч и провел совещание промышленниками.

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