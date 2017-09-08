Владимир Путин прилетел в Пермь в четвёртый раз
В городе отключили видеокамеры, в кустах сидит ОМОН, а полиция проверят припаркованные автомобили.
В городе отключили видеокамеры, в кустах сидит ОМОН, а полиция проверят припаркованные автомобили.
Президент России Владимир Путин в четвёртый раз прилетел в Прикамье. В Перми ввели усиленные меры безопасности. Сегодня стало недоступным видео с камер наблюдения на сайте пермской дирекции дорожного движения. Сотрудники полиции проверяют документы у водителей автомобилей, припаркованных на центральных улицах.
А прохожие заметили ОМОН в кустах возле завода «Морион», в котором находится компания «Эр-Телеком», которую планирует посетить Владимир Путин.
Как стало известно «АиФ-Прикамье», после официальной части визита глава государства планирует прогуляться по городу.
Напомним, этот визит станет для Президента четвертым. Первый раз Владимир Путин прилетал в 2003 году. Он провёл совещание в Кудымкаре на тему объединения
В декабре 2009 года Владимир Путин незапланированно прилетел в Пермь, будучи
Третий приезд Владимира Путина был в 2012 году. Он посмотрел любительский хоккейный матч и провел совещание промышленниками.