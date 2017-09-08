Василий Голубев потребовал от Виталия Кушнарева вернуть деньги за воду
Глава региона выразил недовольство частыми отключениями.
Глава региона выразил недовольство частыми отключениями.
На совещании по подготовке к проведению в
«Региональным представителем “Лукойла” в этом году начата реконструкция 12 участков трубопровода. В мае и июне проведены два этапа гидравлических испытаний теплосетей с повышенным давлением для выявления дефектов.
«А вы людям деньги уже вернули? Если отключения были сверх норматива, то надо это сделать. Проверьте по каждому дому ситуацию и верните деньги», — резюмировал Василий Голубев. Также он потребовал работать на опережение, а не ждать жалоб жителей.
Глава администрации Ростова также отметил, что