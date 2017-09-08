Василий Голубев потребовал от Виталия Кушнарева вернуть деньги за воду

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На совещании по подготовке к проведению в Ростове-на-Дону Чемпионата мира по футболу-2018 губернатор выразил недовольство частым отключением горячей воды в донской столице. Как рассказал градоначальник Виталий Кушнарёв, это связано с реконструкцией труб к предстоящему Мундиалю.

«Региональным представителем “Лукойла” в этом году начата реконструкция 12 участков трубопровода. В мае и июне проведены два этапа гидравлических испытаний теплосетей с повышенным давлением для выявления дефектов. Из-за этого увеличились жалобы жителей на отсутствие горячей воды. Случаи сверхнормативного ограничения находились на контроле», — сказал он.

«А вы людям деньги уже вернули? Если отключения были сверх норматива, то надо это сделать. Проверьте по каждому дому ситуацию и верните деньги», — резюмировал Василий Голубев. Также он потребовал работать на опережение, а не ждать жалоб жителей.