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12:13 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон потребовал отставки вице-министра обороны

В рамках пресс-конференции, проведенной сегодня, 8 сентября, Президент Республики Молдова Игорь Додон потребовал отставки вице-министра обороны Георге Галбура.

Источник: Actualitati.md

— Требую отставки с занимаемой должности вице-министра обороны господина Георге Галбура, который на данный момент занимает и должность министра, за нарушение приказа Верховного главнокомандующего вооруженными силами, — сообщил глава государства.

Кроме этого, Игорь Додон приказал начать служебное расследование в составе вооруженных сил, с выявлением лиц, ответственных за нарушение приказа Верховного главнокомандующего, а также применения к указанным лицам меры наказания в виде понижения в звании и понижения в должности.

— Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что некоторые руководители в составе Министерства обороны проявили самоуправство, действуя вопреки решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, квалифицирую данные действия как серьезное дисциплинарное нарушение, и нарушение военной присяги, — подчеркнул президент.

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