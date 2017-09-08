Игорь Додон потребовал отставки вице-министра обороны

Источник: Actualitati.md

— Требую отставки с занимаемой должности вице-министра обороны господина Георге Галбура, который на данный момент занимает и должность министра, за нарушение приказа Верховного главнокомандующего вооруженными силами, — сообщил глава государства.

Кроме этого, Игорь Додон приказал начать служебное расследование в составе вооруженных сил, с выявлением лиц, ответственных за нарушение приказа Верховного главнокомандующего, а также применения к указанным лицам меры наказания в виде понижения в звании и понижения в должности.