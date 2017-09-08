Игорь Додон потребовал отставки вице-министра обороны
В рамках
В рамках
— Требую отставки с занимаемой должности
Кроме этого, Игорь Додон приказал начать служебное расследование в составе вооруженных сил, с выявлением лиц, ответственных за нарушение приказа Верховного главнокомандующего, а также применения к указанным лицам меры наказания в виде понижения в звании и понижения в должности.
— Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что некоторые руководители в составе Министерства обороны проявили самоуправство, действуя вопреки решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, квалифицирую данные действия как серьезное дисциплинарное нарушение, и нарушение военной присяги, — подчеркнул президент.