Фролов напомнил, кто выберет «полноправного» мэра Омска
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов призвал горожан прийти на выборы 10 сентября.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов призвал горожан прийти на выборы 10 сентября.
Администрация города напомнила, что на выборах в Омский городской Совет могут проголосовать не только 10 сентября в единый день голосования, но и досрочно. Участки будут работать 8 сентября с 16:00 до 20:00 и 9 сентября с 10:00 до 14:00. Также исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов напомнил, что теперь депутаты горсовета выбирают градоначальника.
«От того, кто войдет в его состав, напрямую зависит будущее Омска на ближайшие пять лет. Именно депутаты принимают муниципальный бюджет — важнейший документ, в соответствии с которым финансируются основные программы развития города. Решение вопросов, связанных с распоряжением землей и собственностью, тоже входит в сферу их полномочий. Наконец, выборы полноправного мэра Омска — теперь это тоже функция депутатов», — заявил Фролов.
Также и.о. главы города призвал омичей «ответственно отнестись к определению того, кто будет представлять интересы всех жителей в Омском городском Совете». Выборы 10 сентября он назвал голосованием «за поступательное развитие города, за его благополучие и успех».