Фролов напомнил, кто выберет «полноправного» мэра Омска

Администрация города напомнила, что на выборах в Омский городской Совет могут проголосовать не только 10 сентября в единый день голосования, но и досрочно. Участки будут работать 8 сентября с 16:00 до 20:00 и 9 сентября с 10:00 до 14:00. Также исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов напомнил, что теперь депутаты горсовета выбирают градоначальника.

«От того, кто войдет в его состав, напрямую зависит будущее Омска на ближайшие пять лет. Именно депутаты принимают муниципальный бюджет — важнейший документ, в соответствии с которым финансируются основные программы развития города. Решение вопросов, связанных с распоряжением землей и собственностью, тоже входит в сферу их полномочий. Наконец, выборы полноправного мэра Омска — теперь это тоже функция депутатов», — заявил Фролов.

Также и.о. главы города призвал омичей «ответственно отнестись к определению того, кто будет представлять интересы всех жителей в Омском городском Совете». Выборы 10 сентября он назвал голосованием «за поступательное развитие города, за его благополучие и успех».