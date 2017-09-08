Президент РТ оценил работу детского дома-интерната и МФЦ в Сабинском районе
Рустам Минниханов побывал в новом корпусе
Рустам Минниханов побывал в новом корпусе
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Сабинском районе РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил два новых объекта, сообщает
В частности, Рустам Минниханов побывал в новом корпусе
Новое здание пристроено к существующему корпусу № 2 и рассчитано для постоянного проживания 30 детей в возрасте от 4 до 8 лет. Президента РТ проинформировали, что в новострое созданы оптимальные условия для медицинских и реабилитационных занятий, отдыха, питания и гигиены детей.
В актовом зале Рустам Минниханов встретился с работниками и ветеранами учреждения и поздравил их с 55-й годовщиной со дня основания
Затем лидер республики отправился в Богатые Сабы, где в августе открылся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Новый объект был построен за год. Филиал оказывает государственные услуги таких федеральных органов власти, как Росреестр, Налоговая служба, МВД (в том числе по линии миграции и ГИБДД), Управление судебных приставов, Роспотребнадзор, Пенсионный фонд, ЕСИА, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.
Возле здания МФЦ прошла встреча Президента РТ с руководителями сельхозпредприятий и главами поселений района. Глава Сабинского района рассказал о темпах уборочной кампании. Так, на сегодня местные аграрии убрали 85 процентов площадей — 21 тыс. га. К концу недели уборку планируется полностью завершить. Урожайность составляет 36,5 центнера с га. В закрома поступило уже 72 тыс. т хлеба.