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13:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ оценил работу детского дома-интерната и МФЦ в Сабинском районе

Рустам Минниханов побывал в новом корпусе Верхне-Отарского детского дома-интерната для детей, страдающих ментальными нарушениями.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Сабинском районе РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил два новых объекта, сообщает пресс-служба лидера республики.

В частности, Рустам Минниханов побывал в новом корпусе Верхне-Отарского детского дома-интерната для детей, страдающих ментальными нарушениями. Он осмотрел помещения и пообщался со специалистами центра. Учреждение действует с 1962 года. Здесь проживают 80 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

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Новое здание пристроено к существующему корпусу № 2 и рассчитано для постоянного проживания 30 детей в возрасте от 4 до 8 лет. Президента РТ проинформировали, что в новострое созданы оптимальные условия для медицинских и реабилитационных занятий, отдыха, питания и гигиены детей.

В актовом зале Рустам Минниханов встретился с работниками и ветеранами учреждения и поздравил их с 55-й годовщиной со дня основания дома-интерната. «Больше полувека действует это учреждение. Сегодня мы находимся в новом современном здании, где для детей созданы все необходимые условия. Поздравляю вас» — сказал он и вручил госнаграды РТ.

Затем лидер республики отправился в Богатые Сабы, где в августе открылся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Новый объект был построен за год. Филиал оказывает государственные услуги таких федеральных органов власти, как Росреестр, Налоговая служба, МВД (в том числе по линии миграции и ГИБДД), Управление судебных приставов, Роспотребнадзор, Пенсионный фонд, ЕСИА, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Возле здания МФЦ прошла встреча Президента РТ с руководителями сельхозпредприятий и главами поселений района. Глава Сабинского района рассказал о темпах уборочной кампании. Так, на сегодня местные аграрии убрали 85 процентов площадей — 21 тыс. га. К концу недели уборку планируется полностью завершить. Урожайность составляет 36,5 центнера с га. В закрома поступило уже 72 тыс. т хлеба.

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