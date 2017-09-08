Президент РТ оценил работу детского дома-интерната и МФЦ в Сабинском районе

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Сабинском районе РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил два новых объекта, сообщает пресс-служба лидера республики.

В частности, Рустам Минниханов побывал в новом корпусе Верхне-Отарского детского дома-интерната для детей, страдающих ментальными нарушениями. Он осмотрел помещения и пообщался со специалистами центра. Учреждение действует с 1962 года. Здесь проживают 80 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Читайте также Рустам Минниханов на полях Балтасинского района призвал в кратчайшие сроки убрать урожай

Новое здание пристроено к существующему корпусу № 2 и рассчитано для постоянного проживания 30 детей в возрасте от 4 до 8 лет. Президента РТ проинформировали, что в новострое созданы оптимальные условия для медицинских и реабилитационных занятий, отдыха, питания и гигиены детей.

В актовом зале Рустам Минниханов встретился с работниками и ветеранами учреждения и поздравил их с 55-й годовщиной со дня основания дома-интерната. «Больше полувека действует это учреждение. Сегодня мы находимся в новом современном здании, где для детей созданы все необходимые условия. Поздравляю вас» — сказал он и вручил госнаграды РТ.

Затем лидер республики отправился в Богатые Сабы, где в августе открылся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Новый объект был построен за год. Филиал оказывает государственные услуги таких федеральных органов власти, как Росреестр, Налоговая служба, МВД (в том числе по линии миграции и ГИБДД), Управление судебных приставов, Роспотребнадзор, Пенсионный фонд, ЕСИА, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.