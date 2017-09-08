Калининградские власти рассказали о приоритетах в сфере образования
КАЛИНИНГРАД, 7 сен — РИА Новости. Подготовка
КАЛИНИНГРАД, 7 сен — РИА Новости. Подготовка
В четверг Алиханов стал первым спикером федерального проекта «Диалог на равных», который стартовал в регионе. Формат проекта Федерального агентства по делам молодежи предполагает регулярные
«Вопрос подготовки специалистов в сфере IT это наш шанс на построение отдельного кластера, он в принципе уже начал складываться. Достаточно большое количество компаний существует и активно двигается и на российский, и на международный рынок. Но когда я общаюсь с владельцами этих компаний, они говорят, что им не хватает людей, которые понимают в IT, чтобы их не приходилось учить с нуля»
Он добавил, что подобный запрос должен рождать предложение как со стороны правительства, так и со стороны вузов. Врио губернатора напомнил, что в новом законе об особом статусе Калининградской области, который сейчас находится в Госдуме, существенно уменьшен инвестиционный порог для получения статуса резидента особой экономической зоны для предприятий в сфере высоких технологий до 1 миллиона рублей.