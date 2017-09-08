Калининградские власти рассказали о приоритетах в сфере образования

«Вопрос подготовки специалистов в сфере IT это наш шанс на построение отдельного кластера, он в принципе уже начал складываться. Достаточно большое количество компаний существует и активно двигается и на российский, и на международный рынок. Но когда я общаюсь с владельцами этих компаний, они говорят, что им не хватает людей, которые понимают в IT, чтобы их не приходилось учить с нуля»

Алиханов