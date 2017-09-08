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13:08 (мск), источник: РИА Новости

Калининградские власти рассказали о приоритетах в сфере образования

КАЛИНИНГРАД, 7 сен — РИА Новости. Подготовка IT-специалистов в Калининградской области является одним из приоритетов образования, поскольку эта сфера сегодня наиболее востребована, сказал врио губернатора региона Антон Алиханов на встрече со студентами.

Источник: РИА "Новости"

В четверг Алиханов стал первым спикером федерального проекта «Диалог на равных», который стартовал в регионе. Формат проекта Федерального агентства по делам молодежи предполагает регулярные встречи-дискуссии с успешными и известными людьми. Калининградская область вошла в число первых 35 регионов, в которой открылся дискуссионный клуб.

«Вопрос подготовки специалистов в сфере IT это наш шанс на построение отдельного кластера, он в принципе уже начал складываться. Достаточно большое количество компаний существует и активно двигается и на российский, и на международный рынок. Но когда я общаюсь с владельцами этих компаний, они говорят, что им не хватает людей, которые понимают в IT, чтобы их не приходилось учить с нуля»
Алиханов

Он добавил, что подобный запрос должен рождать предложение как со стороны правительства, так и со стороны вузов. Врио губернатора напомнил, что в новом законе об особом статусе Калининградской области, который сейчас находится в Госдуме, существенно уменьшен инвестиционный порог для получения статуса резидента особой экономической зоны для предприятий в сфере высоких технологий до 1 миллиона рублей.

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