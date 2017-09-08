Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Клинцевич: чего лишила Украину обходящая железная дорога РФ - СМИ
СМИ: Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Автомобиль, проданный с аукциона за 151 млн руб. (фото)
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
Силуанов пошутил в ответ на слова Собянина о бюджете Москвы
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Директор Пашинина ответила на сообщения о гибели актера - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея появилась с супругом на вечернке - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Акупунктура для собак и кошек
14:56 (мск), источник: Noi.md

ДПМ об обвинениях Гимпу: это все эмоции

Демократическая партия Молдовы рассматривает недавние публичные заявления лидера ЛП Михая Гимпу как выражение сильных эмоций, а не как политическое отношение, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

«В этих обвинениях нет правды, им нельзя доверять. Напоминаем, что они стали появляться, когда начались антикоррупционные расследования, в частности, в отношении представителей Либеральной партии. Это дела о коррупционных актах в ряде государственных учреждений, особенно в примэрии муниципия Кишинев, о которых настойчиво и неоднократно сигнализировано гражданское общество», отмечается в цитируемом источнике.

ДПМ считает, что такие дела должны решаться на основе закона, а не путем их политизации, не путем оскорблений или политического давления.

Напомним, что в одной из телепередач лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что за делами, заведенными против Дорина Киртоакэ, стоит Влад Плахотнюк, но не привел никаких убедительных доказательств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гамурарь: СИБ должен подчиняться исполнительной власти
МИД назвал «оккупацией» появление спецслужб США в консульстве
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Пять экс-президентов США начали сбор средств для жертв «Харви»
Международные эксперты протестировали систему голосования в РФ
Спорт
РФПЛ: Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо» Выделяем главные интриги 9-го тура чемпионата России
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь