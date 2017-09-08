ДПМ об обвинениях Гимпу: это все эмоции

«В этих обвинениях нет правды, им нельзя доверять. Напоминаем, что они стали появляться, когда начались антикоррупционные расследования, в частности, в отношении представителей Либеральной партии. Это дела о коррупционных актах в ряде государственных учреждений, особенно в примэрии муниципия Кишинев, о которых настойчиво и неоднократно сигнализировано гражданское общество», отмечается в цитируемом источнике.