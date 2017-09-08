Лукашенко обсудил с Топузидисом реализацию проекта комплексного торгового обслуживания на селе

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что накануне в интернете ознакомился с информацией на некоторых ресурсах «с запахом желтизны».

«Прочитал, что там за несколько лет накопилось о Лукашенко, и, готовясь к этой встрече, подумал о том, что если бы эти желтые писаки знали, как я напрягаю бедных бизнесменов, так они, наверное, наполовину меньше писали бы гадостей», — сказал Александр Лукашенко.

«У меня нет привычки для себя лично что-то просить. Ни один бизнесмен об этом не скажет», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил важность реализации проекта в сфере торгового обслуживания населения, особенно сельского. При этом он констатировал, что порой складывается несправедливая ситуация, когда на селе товары в магазинах, в том числе продукты питания, реализуются по ценам дороже, чем в городе.

«Не скажу, что нам нужна замена Белкоопсоюзовской торговли, — нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную картину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает», — сказал глава государства.

Он отметил, что в случае успешной реализации намеченного в одном из районов аналогичную схему можно будет в последующем использовать по всей стране.

«Конечно, надо, чтобы население обслуживалось достойно», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко в связи с этим напомнил, что в Беларуси уже сложилась система проживания людей на селе и в районах в целом.

«Есть агрогородки, они стабильны и постоянны, они навсегда (не думаю, что кто-то эту систему сломает). В районном центре должен быть приличный торговый центр, который будет распределительным центром по всему району. В агрогородках должны быть поменьше магазины, но приличные. Там должны люди купить все, что их интересует. То есть товар, который есть в Минске, он должен быть доступен для наших сельчан, — сказал глава государства. — Третий уровень — большие деревни, которые были когда-то центрами колхозов, совхозов, — они останутся. Там есть магазины, их надо привести в порядок. Или построить простенький магазинчик».

Четвертый уровень, по словам Президента, — небольшие деревни, которые было принято называть неперспективными. Вместе с тем он отметил, что сейчас активно призывает бизнесменов принять участие в возрождении и наведении порядка в этих населенных пунктах, особенно тех, откуда они сами родом.

«Это же все-таки чья-то родина. И мне уже говорят, что около тысячи таких бизнесменов, которые хотят возродить свое родовое гнездо. В противном случае деревня погибнет. Но там пока живут люди. Их надо, видимо, обслуживать через автолавки», — отметил Александр Лукашенко.

Президент уверен, что бизнес на селе может успешно развиваться, и не только торговля, но и оказание в комплексе различных дополнительных услуг.

«Но на поверхности лежит торговое обслуживание. Вот этот блок вопросов я хочу не просто обсудить, а хотел бы, чтобы ты достойно реализовал без всяких излишеств. Потому что ты как частник свои деньги просто тратить впустую не будешь и не должен, — сказал глава государства. — Меня интересует, чтобы ты очень экономично, притом оптимально, создал в одном из районов такую сеть, которая и тобой, и другими торговыми операторами будет реализовываться по всей стране».

Александр Лукашенко также предложил обсудить подготовку пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса и поддержке в Беларуси предпринимательства, так как Павел Топузидис был непосредственно вовлечен в эту работу.

В свою очередь бизнесмен отметил, что социальная ответственность бизнеса на сегодняшний день очень важна.

«Действительно, люди должны возрождать свои деревни. Мы все из деревни. Я родился в глухой деревне в горах Грузии. Вы абсолютно правильно говорите: мы обязаны довезти до деревни то, что есть в городе. И при этом мы не должны заменять одну сеть другой. Ведь Белкоопсоюз — это сегодня развитая структура на селе», — сказал Павел Топузидис.

«Она же не только торгует, но и закупает у населения излишки продукции — функции большие», — добавил Александр Лукашенко.