Решение мэрии Иркутска о сносе 15-ти домов рядом с Иркутской ГЭС признали незаконным
Соответствующее решение принял Свердловский районный суд.
Соответствующее решение принял Свердловский районный суд.
Свердловский районный суд Иркутска признал незаконным решение администрации Иркутска о сносе 15-ти домов на улицах Крупской, Бочкина, Гидростроителей в районе Иркутской ГЭС. По мнению суда, при принятии решения комиссия нарушила порядок уведомления собственников о признании домов аварийными. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Суд удовлетворил административные требования истцов, признав незаконными заключение межведомственной комиссии о выявлении оснований для признания аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов и распоряжение комитета по градостроительной политике администрации Иркутска о признании этих домов аварийными. Теперь указанные решения не имеют юридической силы и не подлежат применению», — говорится в сообщении.
Суд обязал межведомственную комиссию повторно рассмотреть обращения граждан по спорному вопросу в установленном порядке в течение 30 дней с момента вступления решения суда в силу.