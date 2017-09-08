Решение мэрии Иркутска о сносе 15-ти домов рядом с Иркутской ГЭС признали незаконным

Свердловский районный суд Иркутска признал незаконным решение администрации Иркутска о сносе 15-ти домов на улицах Крупской, Бочкина, Гидростроителей в районе Иркутской ГЭС. По мнению суда, при принятии решения комиссия нарушила порядок уведомления собственников о признании домов аварийными. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека Валерия Лукина.

«Суд удовлетворил административные требования истцов, признав незаконными заключение межведомственной комиссии о выявлении оснований для признания аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов и распоряжение комитета по градостроительной политике администрации Иркутска о признании этих домов аварийными. Теперь указанные решения не имеют юридической силы и не подлежат применению», — говорится в сообщении.