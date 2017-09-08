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13:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов встретился с участниками фестиваля «Азия-Сибирь-Европа»

Открытие фестиваля состоится 10 сентября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с участниками XVI международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С данного фестиваля в городе стартует музыкальный сезон. Горожане смогут услышать совместное выступление красноярских и китайских музыкантов. Впервые свое творчество сибирякам продемонстрируют представители Цзилиньского симфонического оркестра. Коллектив основан в 1954 году, он входит в десятку известных симфонических оркестров Китая. По словам музыкантов, участие в международном форуме «Азия-Сибирь-Европа» — это выход на новый творческий рубеж и еще один шаг к укреплению дружбы. Также Красноярский камерный и Цзилиньский симфонический оркестры подписали соглашение о сотрудничестве.

«В 2015 году Красноярский камерный оркестр побывал в провинции Цзилинь с концертами и имел большой успех. Отрадно, что культурный обмен продолжается. Вчера мы посетили красноярскую Академию музыки и театра, где договорились о новых направлениях сотрудничества, в том числе, о проведении мастер-классов, совместных выставок. Знаем, что ваш город готовится к Универсиаде, и мы готовы принять участие в ее культурной программе. Для нас большая честь быть в вашем городе, спасибо вам за добрый прием», — обратилась к Эдхаму Акбулатову заместитель начальника управления культуры провинции Цзилинь госпожа Су Вэй.

Благодаря музыкальному форуму «Азия-Сибирь-Европа» красноярская публика сможет познакомиться с древними национальными инструментами, такими как «гуцинь» (древняя цитра с шелковыми струнами) и «шен» (китайский губной орган). Господин Ву Вэй, выдающийся виртуоз игры на органе «шен», концертирующий по всему миру и исполнивший мировые премьеры более 300 произведений.

Европу на предстоящем фестивале представит дирижер из Швейцарии Симон Гауденц, известный своими авторским интерпретациям классического репертуара. Также ожидается выступление народного артиста СССР Виктора Третьякова.

«Желаю, чтобы фестиваль запомнился вам особой творческой атмосферой, дружеским общением. Знаю, что благодаря фестивалю устанавливаются контакты между музыкантами, в последствии рождаются новые музыкальные проекты, идеи, интересные публике. Это очень ценный результат нашего музыкального форума, которым по праву гордятся красноярцы»
Эдхам Акбулатов
мэр Красноярска

Открытие фестиваля состоится 10 сентября в 19.00 в Малом концертном зале краевой филармонии. Всего в рамках фестиваля красноярцев ждет 6 концертов и две мировые премьеры.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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