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15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Чалый придумал план превращения Севастополя в патриотическую столицу

Депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый в статье для «Российской газеты» задался вопросом, каким способом можно превратить город в «патриотическую столицу России».

Источник: РИА "Новости"

По мнению парламентария, для этого необходимо беречь местную природу и развивать экономику региона. «[Плюс] помощь федерального центра и личная поддержка президента. Добавим к этому мечту о патриотической столице — и должно получиться», — пишет Чалый.

Тем, кто скептически относится к этой идее, он напомнил о том, как Севастополь восстанавливали после Крымской войны и Великой Отечественной. «Уверен, что и сегодня мы можем и обязаны найти в себе эту силу и волю», — подытожил депутат.

18 августа президент России Владимир Путин в ходе поездки в Крым высказал мнение, что в Херсонесе, расположенном в Севастополе, нужно создать русскую Мекку. «Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства», — пояснил он.

Севастополь наряду с Москвой и Санкт-Петербургом имеет статус города федерального значения.

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