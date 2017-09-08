Чалый придумал план превращения Севастополя в патриотическую столицу

Источник: РИА "Новости"

По мнению парламентария, для этого необходимо беречь местную природу и развивать экономику региона. «[Плюс] помощь федерального центра и личная поддержка президента. Добавим к этому мечту о патриотической столице — и должно получиться», — пишет Чалый.

Тем, кто скептически относится к этой идее, он напомнил о том, как Севастополь восстанавливали после Крымской войны и Великой Отечественной. «Уверен, что и сегодня мы можем и обязаны найти в себе эту силу и волю», — подытожил депутат.

18 августа президент России Владимир Путин в ходе поездки в Крым высказал мнение, что в Херсонесе, расположенном в Севастополе, нужно создать русскую Мекку. «Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства», — пояснил он.