Борьбу за ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге доверили топ-менеджеру Сбербанка
Светлане Сагайдак.
Светлане Сагайдак.
Светлана Сагайдак является выпускницей юридического факультета МГУ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Долгое время она работала на разных должностях в банковской сфере.
Стоит отметить, что 6 сентября 2017 года российский
По словам
Где именно пройдет выставка в 2025 году, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на ЭКСПО претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).