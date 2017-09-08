Борьбу за ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге доверили топ-менеджеру Сбербанка

Экс-зампред правления Сбербанка России Светлана Сагайдак назначена главой заявочного комитета ЭКСПО-2025. Об этом в Астане, где проходит специализированная выставка ЭКСПО-2017, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Светлана Сагайдак является выпускницей юридического факультета МГУ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Долгое время она работала на разных должностях в банковской сфере.

Стоит отметить, что 6 сентября 2017 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании заявочного комитета «Екатеринбург ЭКСПО-2025». Он также назначил Дворковича главой организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга, передает «Уралинформбюро».

По словам вице-премьера, у столицы Урала есть высокие шансы на победу: «Екатеринбург — это перекресток важнейших торговых, инвестиционных путей, крупнейший центр промышленности, город с громадными культурными традициями, один из центров притяжения России».