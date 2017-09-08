«Это нормально»: Мединский прокомментировал переименование улицы Горной в Калининграде

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что не видит проблемы в переименовании ул. Горной в Калининграде в ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева. Такое мнение чиновник озвучил в пятницу, 8 сентября, во время рабочего визита в регион.

«Вы знаете, что ни сделай, всегда найдётся какой-нибудь местный житель, который недоволен. Быть недовольным зачастую — это естественное физическое состояние граждан. Это нормально. Но я считаю, что это правильное решение. Уж кто-кто, а Румянцев этого достоин»

Как ранее писал Клопс.Ru, инициатива переименовать ул. Горную в честь генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева поступила от правительства Калининградской области. 16 августа 2017 года во время внеочередного заседания депутаты горсовета Калининграда проголосовали за переименование.

Несмотря на недоумение многих местных жителей по поводу присвоения имени полководца уже существующей улице, а не вновь образованной и ещё не имеющей названия, председатель горсовета Андрей Кропоткин заявил, что это обычная практика. «У нас улиц много переименовывалось. Например, улица Библиотечная в улицу Севастьянова в 1994 году», — отметил он. Изначально предполагалось, что в честь Петра Румянцева в Калининграде назовут не улицу, а сквер между Ленинским проспектом и ул. Житомирской.