«Это нормально»: Мединский прокомментировал переименование улицы Горной в Калининграде
За переименование улицы проголосовали калининградские депутаты.
За переименование улицы проголосовали калининградские депутаты.
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что не видит проблемы в переименовании ул. Горной в Калининграде в ул.
«Вы знаете, что ни сделай, всегда найдётся какой-нибудь местный житель, который недоволен. Быть недовольным зачастую — это естественное физическое состояние граждан. Это нормально. Но я считаю, что это правильное решение. Уж кто-кто, а Румянцев этого достоин»
Как ранее писал Клопс.Ru, инициатива переименовать ул. Горную в честь
Несмотря на недоумение многих местных жителей по поводу присвоения имени полководца уже существующей улице, а не вновь образованной и ещё не имеющей названия, председатель горсовета Андрей Кропоткин заявил, что это обычная практика. «У нас улиц много переименовывалось. Например, улица Библиотечная в улицу Севастьянова в 1994 году», — отметил он. Изначально предполагалось, что в честь Петра Румянцева в Калининграде назовут не улицу, а сквер между Ленинским проспектом и ул. Житомирской.