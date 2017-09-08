Жители Севастополя впервые выберут главу города

Источник: Интерфакс

«Будут работать 184 избирательных участка, из них 180 постоянные, два в местах временного пребывания избирателей, это лечебные учреждения, еще два — на кораблях Черноморского флота», — сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-центра Севастопольской избирательной комиссии Екатерина Мазурина.

Участки откроются в 8:00 мск, проголосовать можно до 20:00 мск. Избирателям с ограниченными физическими возможностями помогут волонтеры.

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Севастополь, основанный в 1783 году, ни разу не избирал своего руководителя. В дореволюционной истории города они назначались: сначала это были генерал-губернаторы, затем — градоначальники. В украинскую бытность Крымского полуострова главу администрации Севастополя назначал президент Украины. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году губернатора утверждали севастопольские парламентарии из числа кандидатов, предложенных президентом РФ.

Заксобрание Севастополя ввело прямые выборы губернатора города, внеся изменения в устав города в 2016-м. Порядок их проведения утвержден парламентом города в марте нынешнего года. Региональный закон вводит муниципальный фильтр и не допускает участия в кампании самовыдвиженцев. Губернатор избирается на пять лет.

За пост главы Севастополя 10 сентября поборются пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора, выдвиженец «Единой России» Дмитрий Овсянников, Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Иван Ермаков от «Патриотов России» и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) пригласила почти три десятка экспертов из 13-ти стран понаблюдать за ходом российских региональных выборов 10 сентября. Ожидается, что иностранцы приедут и в Севастополь.