Эрдоган обсудит в Казахстане кризис в Мьянме
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить в ходе своего визита в Казахстан кризис в Мьянме, сообщают РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить в ходе своего визита в Казахстан кризис в Мьянме, сообщают РИА Новости.
Эрдоган отправился в Казахстан с трехдневным визитом. Он проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым, а также примет участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.
«Казахстан для нас стратегический партнер. Он солидарен с нами в борьбе с (организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) FETO и знает, что это серьезная угроза. Мы углубим нашу совместную борьбу с терроризмом. В ходе нашей поездки мы встретимся с Назарбаевым, подпишем договоры. Мы обсудим региональные вопросы, а также ситуацию в Сирии, Ираке, Палестине, Мьянме. Особенно всесторонне обсудим драму в Ракхайне», — сказал Эрдоган в Стамбуле перед вылетом в Казахстан. По его словам, с целью оказания помощи находящимся в Бангладеше беженцам из Мьянмы страну посетила его супруга и сын, а также министры Турции, включая главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.
«Уже видны результаты наших усилий: нуждающимся (мусульманам из Мьянмы — ред.) доставлена одна тонна груза, на втором этапе планируем 10 тонн — лекарства, продукты питания, одежду. Ситуация напряженная, там сейчас нет лагерей, в которых можно жить. Если правительство Бангладеш выделит нам место, мы готовы, используя свой богатый опыт, построить там палаточный лагерь», — добавил турецкий президент.
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как