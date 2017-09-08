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14:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Евгений Куйвашев узнал, чего хотят женщины

Пожелания обещал исполнить.

Источник: УралИнформБюро

Врио губернатора Свердловской области пошел на поводу у сотни женщин, пообещав выполнить почти все их просьбы. Мало того, пожелания он намерен внести в программу развития региона до 2021 года, а также в ряд законодательных актов. Об этом глава Среднего Урала заявил 8 сентября на встрече с представительницами Женского парламента, передает «Уралинформбюро».

За последние 5 лет предложения женского общественного объединения были внесены в 15 законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Это сказалось на статистике детской смертности, которая снизилась в 2 раза, и на повышении рождаемости в регионе.

«Все, за что не берутся женщины, они делают лучше мужчин», — сделал комплимент присутствующим Куйвашев, по словам которого, в Свердловской области за прошедшую пятилетку стала доступнее медпомощь, выросла сеть перинатальных центров, были построены новые детские поликлиники.

В ответ женщины-депутаты рассказали главе региона о своих проблемах, даже о лишнем весе, а также обсудили пользу правильного питания и грудного вскармливания, чем несколько смутили Евгения Куйвашева.

«Важно, что мы эти темы, не стесняясь, обсуждаем. Очень интересно и не всегда привычно мне это слышать, но мы тут собираемся для того, чтобы принять определенные решения, которые в будущем найдут отражение в главном стратегическом документе Свердловской области — в программе «Пятилетка развития», — подчеркнул он.

Женский парламент передал главе Среднего Урала резолюцию, выдержки из которой, вероятнее всего, выйдут на законодательный уровень. В числе идей — расширение регионального календаря прививок, пропаганда здорового образа жизни среди женского населения и усиление внимания медработников к молодым мамам и новорожденным.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Андрей Щелчков
Женщина программист - это как морская свинка, и не свинка, и не морская.
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