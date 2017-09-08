Айфон за селфи на выборах пообещали новосибирским избирателям

Источник: Вести - Новосибирск

До выборов — два дня. В области в воскресенье пройдет несколько избирательных компаний. Самая крупная — в Новосибирске.

Жителям Железнодорожного и части Заельцовского района предстоит определить, кто будет представлять их интересы в Законодательного собрании. Вот только мало что об этом знает — молодежь. Чтобы молодежь пришла на выборы — надо ее заинтересовать. Решили в областной молодежной избирательной комиссии. Объявили конкурс. Условия просты: прийти на участок в день голосования с паспортом. Проголосовать и сделать селфи. Затем выложить фото в социальные сети «ВКонтакте» или «Инстргамм» с хэштегом «#выборынсо2017».

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Мисак Маркасян, председатель молодежной избирательной комиссии Новосибирской области: «Мы уже третий год проводим конкурс, и он показывает свои результаты, молодежь заинтересовывается все больше, чтобы идти на выборы. Для этого мы работаем и привлекаем молодежь для участия в выборах, чтобы не забывали, это не только их право, но и обязанность — голосовать».

Инициатива не осталась без внимания.

Евгений Попантонопуло, руководитель комитета по информатизации новосибирского отделения «Опора России»: «Современная молодежь — у нее уже сформировано понимание о жизненных смыслах, о политических взглядах, но при всем при этом они не ходят на выборы. Задача данной кампании — объяснить, что данное мероприятие простое в реализации и не требует много времени. При этом селфи — творческое мероприятие и молодежь может проявить себя в творческом плане».