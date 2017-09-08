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14:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске обсудили качество исполнения поручений президента

Сегодня, 8 сентября, в правительстве Челябинской области состоялся семинар по контролю исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в семинаре приняли участие и выступили с сообщениями главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин и федеральный инспектор по Челябинской области Ирина Бугаева. Также выступили руководители исполнительной власти региона.

Начальник управления организационной и контрольной работы правительства Челябинской области Галина Лопатинская в докладе отметила, что органами исполнительной власти Челябинской области в прошлом году была проведена большая работа, направленная на обеспечение своевременной отправки в администрацию Президента России докладов об исполнении поручений. Эта работа дала результат: сейчас все доклады направляются в адрес главы государства заблаговременно, до наступления контрольного срока, с использованием установленных законом средств коммуникаций и связи.

Одновременно с этим на семинаре обсуждались актуальные вопросы совершенствования качества исполнения поручений Президента, в том числе в плане оценки достаточности усилий, приложенных региональными органами исполнительной власти для их выполнения.

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