В Челябинске обсудили качество исполнения поручений президента

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в семинаре приняли участие и выступили с сообщениями главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин и федеральный инспектор по Челябинской области Ирина Бугаева. Также выступили руководители исполнительной власти региона.

Начальник управления организационной и контрольной работы правительства Челябинской области Галина Лопатинская в докладе отметила, что органами исполнительной власти Челябинской области в прошлом году была проведена большая работа, направленная на обеспечение своевременной отправки в администрацию Президента России докладов об исполнении поручений. Эта работа дала результат: сейчас все доклады направляются в адрес главы государства заблаговременно, до наступления контрольного срока, с использованием установленных законом средств коммуникаций и связи.