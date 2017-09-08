В Челябинске обсудили качество исполнения поручений президента
Сегодня, 8 сентября, в правительстве Челябинской области состоялся семинар по контролю исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Сегодня, 8 сентября, в правительстве Челябинской области состоялся семинар по контролю исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Начальник управления организационной и контрольной работы правительства Челябинской области Галина Лопатинская в докладе отметила, что органами исполнительной власти Челябинской области в прошлом году была проведена большая работа, направленная на обеспечение своевременной отправки в администрацию Президента России докладов об исполнении поручений. Эта работа дала результат: сейчас все доклады направляются в адрес главы государства заблаговременно, до наступления контрольного срока, с использованием установленных законом средств коммуникаций и связи.
Одновременно с этим на семинаре обсуждались актуальные вопросы совершенствования качества исполнения поручений Президента, в том числе в плане оценки достаточности усилий, приложенных региональными органами исполнительной власти для их выполнения.