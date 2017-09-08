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14:24 (мск), источник: Sputnik.md

Канду отреагировал на «военный» конфликт правительства с президентом

Спикер парламента Андриан Канду заявил в пятницу о том, что необходимо обсудить в рамках Высшего совета безопасности запрет президента Игоря Додона на участие молдавских военных в учениях за рубежом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Нужно, чтобы на предстоящем заседании Высшего совета безопасности было обсуждено решение президента Молдовы Игоря Додона, запрещающее военнослужащим нашей страны ездить на учения за границу, заявил в пятницу спикер парламента Андриан Канду в ходе пресс-конференции.

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Ранее в пятницу Додон на своей странице в facebоok написал, что в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами Молдовы подписал приказ, которым запрещает участие военнослужащих страны в учениях, операциях, миссиях, учебных сборах, курсах и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без предварительного одобрения участия в них со стороны верховного главнокомандующего вооруженными силами.

Нынешний конфликт между президентом и правительством начался после того, как министерство обороны приняло решение отправить молдавских военнослужащих на учения «Быстрый трезубец» на Украину. Президент же выступил категорически против этого решения, но правительство настояло на своей позиции, и военные РМ отправились на эти учения.

«По этому поводу должен высказаться Конституционный суд, который даст оценку и постановлению правительства об участии в учениях, и указу президента о приостановлении этого постановления», — сказал Канду.

Ранее на брифинге президент Молдовы Игорь Додон отметил, что намерение правительства отправить военных на учения, несмотря на его запрет, «похоже на узурпацию власти».

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