Гамурарь: СИБ должен подчиняться исполнительной власти

Источник: Noi.md

В интервью газете «Молдавские ведомости», посвященное Дню СИБ, он признал, что в РМ получается «перетягивание каната» в плане подчинения службы безопасности.

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«Я считаю, что службы безопасности должны подчиняться исполнительной власти — правительству или президенту. Это органы прямого действия. Правда, у президента теперь полномочия ограниченные. Но одно ясно — органами безопасности коллективно руководить нельзя», — сказал Гамурарь.

Он считает, что специальные службы не должны руководить политическими процессами.

«Их задача — снабжать высшее руководство страны достоверной, по возможности упреждающей информацией и политическими оценками своих специалистов», — отметил он.

По словам Гамурарь, цель специальных служб — уменьшить, если нельзя исключить, ущерб национальным интересам. Касаясь вопроса о руководящих кадрах СИБ, Борис Гамурарь сказал, что было бы неплохо, чтобы службой руководил Николай Киртоакэ.