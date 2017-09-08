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14:52 (мск), источник: Noi.md

Гамурарь: СИБ должен подчиняться исполнительной власти

Служба информации и безопасности (СИБ) должна подчиняться исполнительной власти, считает бывший заместитель министра национальной безопасности, генерал в отставке Борис Гамурарь.

Источник: Noi.md

В интервью газете «Молдавские ведомости», посвященное Дню СИБ, он признал, что в РМ получается «перетягивание каната» в плане подчинения службы безопасности.

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«Я считаю, что службы безопасности должны подчиняться исполнительной власти — правительству или президенту. Это органы прямого действия. Правда, у президента теперь полномочия ограниченные. Но одно ясно — органами безопасности коллективно руководить нельзя», — сказал Гамурарь.

Он считает, что специальные службы не должны руководить политическими процессами.

«Их задача — снабжать высшее руководство страны достоверной, по возможности упреждающей информацией и политическими оценками своих специалистов», — отметил он.

По словам Гамурарь, цель специальных служб — уменьшить, если нельзя исключить, ущерб национальным интересам. Касаясь вопроса о руководящих кадрах СИБ, Борис Гамурарь сказал, что было бы неплохо, чтобы службой руководил Николай Киртоакэ.

«Кому-то он не нравится, естественно, но он не доллар», — заметил Борис Гамурарь, который убежден в том, что нельзя понять историю страны, не зная роли ее спецслужб.

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