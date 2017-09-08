Гамурарь: СИБ должен подчиняться исполнительной власти
Служба информации и безопасности (СИБ) должна подчиняться исполнительной власти, считает бывший заместитель министра национальной безопасности, генерал в отставке Борис Гамурарь.
Служба информации и безопасности (СИБ) должна подчиняться исполнительной власти, считает бывший заместитель министра национальной безопасности, генерал в отставке Борис Гамурарь.
В интервью газете «Молдавские ведомости», посвященное Дню СИБ, он признал, что в РМ получается «перетягивание каната» в плане подчинения службы безопасности.
«Я считаю, что службы безопасности должны подчиняться исполнительной власти — правительству или президенту. Это органы прямого действия. Правда, у президента теперь полномочия ограниченные. Но одно ясно — органами безопасности коллективно руководить нельзя», — сказал Гамурарь.
Он считает, что специальные службы не должны руководить политическими процессами.
«Их задача — снабжать высшее руководство страны достоверной, по возможности упреждающей информацией и политическими оценками своих специалистов», — отметил он.
По словам Гамурарь, цель специальных служб — уменьшить, если нельзя исключить, ущерб национальным интересам. Касаясь вопроса о руководящих кадрах СИБ, Борис Гамурарь сказал, что было бы неплохо, чтобы службой руководил Николай Киртоакэ.
«Кому-то он не нравится, естественно, но он не доллар», — заметил Борис Гамурарь, который убежден в том, что нельзя понять историю страны, не зная роли ее спецслужб.