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14:31 (мск), источник: РБК

Пять экс-президентов США начали сбор средств для пострадавших от урагана

Пять бывших президентов США запустили кампанию по сбору средств для пострадавших в результате урагана «Харви». Об этом сообщается на сайте кампании One America Appeal.

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С призывом помочь пострадавшим выступили Билл Клинтон, Барак Обама, Джордж Буш старший и младший и Джимми Картер.

Как отмечается на сайте, также будут собираться средства на компенсацию возможного ущерба от урагана «Ирма», который движется к южным американским штатам.

По данным One America Appeal, в результате урагана «Харви» был эвакуирован 1 млн человек, повреждения получили более 200 тыс. домов. Сумма ущерба составила $180 млрд.

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Все деньги, которые будут переведены кампании, поступят на счет фонда президентской библиотеки Джорджа Буша, который «даст гарантии, что 100 центов от каждого доллара поступят жертвам урагана». Все средства будут переведены фондам, которые занимаются возмещением ущерба, отмечается на сайте. Пожертвования будут облагаться налогом.

Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу своих предшественников. «Мы противостоим любым вызовам, неважно, насколько силен ветер или высоко поднимается вода», — написал он.

В четверг, 7 сентября, сообщалось, что американский сенат одобрил выделение пакета помощи регионам, которые пострадали от урагана «Харви». Также на компенсацию от возможного ущерба от движущегося урагана «Ирма» будет выделено $15 млрд. Всего пострадавшим штатам будет направлено $15,2 млрд. Сначала средства поступят пострадавшим от «Харви» в штатах Техас и Луизиана.

По данным метеорологов, «Ирма» обрушится на южные штаты в выходные. Ему была присвоена наивысшая пятая категория. Ученые полагают, что он будет мощнее урагана «Харви», жертвами которого стали 60 человек.

Ураган «Харви» унес жизни 70 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Найда
таким не злорадствуют нелюдь.
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