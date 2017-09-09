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13:33 (мск), источник: Newslab.ru

«Работы не приняты ни по одному объекту»: в мэрии рассказали о ремонте дорог

В мэрии напомнили, что свои жалобы на ремонт дорог горожане могут оставлять на сайте администрации.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске подрядчики полностью пока не сдали ни один объект масштабного ремонта, проходившего в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Напомним, по данной программе с начала лета в Красноярске ремонтируют 48 объектов. Сегодня в мэрии рассказали, что осталось завершить 10% ремонтных работ.

Как пояснил начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства Никита Дресвянкин, основной фронт работ закончен примерно на 30 объектах: там уложено дорожное полотно, установлены бордюры, выполнены работы по обустройству колодцев.

Чиновник добавил, что в городе остаются проблемные места, например, улицы Партизана Железняка и Алеши Тимошенкова, где есть нарекания к подрядчику. Дресвянкин отметил, что претензии есть не только у заказчика, но и у жителей: «На ряде объектов есть вопросы от инспекции, которую осуществляют маломобильные горожане».

«Что касается именно благоустройства автомобильных дорог, то практически на всех объектах данные работы ещё в стадии завершения. Это 10% от общего объема выполняемых работ», — продолжил Никита Дресвянкин.

Как пояснили в мэрии, работы по приемке ведутся абсолютно на каждом объекте, но в полном объеме работы не приняты ещё ни по одному объекту: по каждому контракту у подрядчика есть обязательства перед заказчиком, в том числе и связанные с благоустройством.

В мэрии напомнили, что свои жалобы на ремонт дорог горожане могут оставлять на сайте администрации: «Все обращения будут рассмотрены и приняты в работу», — заверили чиновники.

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