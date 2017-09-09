«Работы не приняты ни по одному объекту»: в мэрии рассказали о ремонте дорог
В мэрии напомнили, что свои жалобы на ремонт дорог горожане могут оставлять на сайте администрации.
В мэрии напомнили, что свои жалобы на ремонт дорог горожане могут оставлять на сайте администрации.
В Красноярске подрядчики полностью пока не сдали ни один объект масштабного ремонта, проходившего в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Напомним, по данной программе с начала лета в Красноярске ремонтируют 48 объектов. Сегодня в мэрии рассказали, что осталось завершить 10% ремонтных работ.
Как пояснил начальник отдела управления
Чиновник добавил, что в городе остаются проблемные места, например, улицы Партизана Железняка и Алеши Тимошенкова, где есть нарекания к подрядчику. Дресвянкин отметил, что претензии есть не только у заказчика, но и у жителей: «На ряде объектов есть вопросы от инспекции, которую осуществляют маломобильные горожане».
«Что касается именно благоустройства автомобильных дорог, то практически на всех объектах данные работы ещё в стадии завершения. Это 10% от общего объема выполняемых работ», — продолжил Никита Дресвянкин.
Как пояснили в мэрии, работы по приемке ведутся абсолютно на каждом объекте, но в полном объеме работы не приняты ещё ни по одному объекту: по каждому контракту у подрядчика есть обязательства перед заказчиком, в том числе и связанные с благоустройством.
В мэрии напомнили, что свои жалобы на ремонт дорог горожане могут оставлять на сайте администрации: «Все обращения будут рассмотрены и приняты в работу», — заверили чиновники.