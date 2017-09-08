Чиновников мэрии Миасса СК заподозрил в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации Миасса (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации официального представителя регионального следственного управления Владимира Шишкова, должностными лицами мэрии в 2011 году подрядной организации были оплачены работы по проведению инженерных изысканий и проектно-сметной документации для строительства полигона ТБО.

«За счет средств бюджета — более 9,8 млн рублей — чиновниками была принята и оплачена проектная документация, не прошедшая государственную экологическую экспертизу», — сообщил Шишков.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и должностные лица, причастные к совершению преступления. В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету.