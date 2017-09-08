МИД назвал оккупацией появление агентов спецслужб США в консульстве
Замминистра Сергей Рябков сообщил, что иск в американский суд будет подан «в ближайшее время». Обратиться в суд поручил МИДу Путин, назвавший действия властей США хамством.
Замминистра Сергей Рябков сообщил, что иск в американский суд будет подан «в ближайшее время». Обратиться в суд поручил МИДу Путин, назвавший действия властей США хамством.
Проведение спецслужбами США обысков в помещениях закрытого генконсульства России в
Мы настаиваем на том, что нахождение без согласия законного владельца в этих помещениях и на этой территории — это оккупация. Этот термин имеет отношение не только к каким-то крупным событиям конфликтного характера, военным действиям, этот термин вполне применим к тому, что сделали американцы, мы будем на этом настаивать, американцам об этом тоже сказано.
Российское генконсульство в
Президент России Владимир Путин признал, что требование властей США было правомочным, однако отметил, что действовали американцы «в хамской манере», нарушив при этом имущественные права России.
«Для начала дам поручение российскому МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — заявил Путин.
По словам Рябкова, в настоящее время МИД самым активным образом работает над исполнением поручения президента и иск будет подан уже «в ближайшее время».
«Мы понимаем, что в этой среде, в этих правовых рамках и в такой политической атмосфере, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы, прийти к нужному и единственно правильному справедливому судебному решению в нашу пользу будет трудно. Тем не менее, это реальный путь, и мы будем двигаться по нему», — пояснил замминистра (цитата по «Интерфаксу»).
Официальный представитель МИДа Мария Захарова тогда пояснила РБК, что российская сторона будет фиксировать все изменения и повреждения здания, что может быть учтено при подаче иска.