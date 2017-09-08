Международный эксперт: технические новшества и КОИБы на выборах в РФ внушают доверие

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Технические новшества и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), которые будут применяться в России в единый день голосования 10 сентября, внушают доверие к выборам. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг (Южная Корея), прибывший в РФ в качестве международного эксперта для наблюдения за региональными и муниципальными выборами.

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Он сообщил, что ранее побывал на трех избирательных участках и лично попробовал систему голосования, «апробировал ее в тестовом режиме». «Могу сказать, что она легка в использовании, и все ответственные лица прекрасно знают свои обязанности и функционал», — подчеркнул Сеонг Бае Канг. Эксперт также отметил, что посмотрел использование КОИБов. «Полагаю, что данные технические новшества внушают доверие к выборам», — сказал он, выразив надежду «что результаты голосования также будут вызывать доверие».

Единый день голосования в РФ пройдет 10 сентября и охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России. По приглашению Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» в Москву приезжают 27 электоральных экспертов из 12 стран, чтобы принять участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов.