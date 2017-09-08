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16:08 (мск), источник: РИА Новости

Нацсобрание Франции: Крым сам вернулся в Россию, выборы 10 сентября законны

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Крымчане в ходе референдума сами приняли решение о присоединении полуострова к России, поэтому предстоящие в воскресенье выборы законны, заявил депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который будет наблюдать за ходом региональных выборов в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. По приглашению Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» в Москву приезжают 27 электоральных экспертов из 12 стран, чтобы принять участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов.

«Крым сам вернулся в Россию, поэтому мы считаем эти выборы законными. Там был проведен референдум, на котором люди высказали свою политическую волю, поэтому сейчас они голосуют также, как россияне где-нибудь в Ярославе или Владивостоке», — сказал Мариани на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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