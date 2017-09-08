Нацсобрание Франции: Крым сам вернулся в Россию, выборы 10 сентября законны

Источник: РИА "Новости"

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. По приглашению Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» в Москву приезжают 27 электоральных экспертов из 12 стран, чтобы принять участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов.

«Крым сам вернулся в Россию, поэтому мы считаем эти выборы законными. Там был проведен референдум, на котором люди высказали свою политическую волю, поэтому сейчас они голосуют также, как россияне где-нибудь в Ярославе или Владивостоке», — сказал Мариани на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».