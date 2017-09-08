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15:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Станкостроение и точное машиностроение. В Трехгорном Борису Дубровскому представили потенциальных резидентов ТОСЭР

Губернатор Борис Дубровский провел совещание по созданию ТОСЭР в Трехгорном, посетил Приборостроительный завод и муниципальную гостиницу.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Сегодня Борис Дубровский работает в ЗАТО Трехгорный. Его визит в муниципалитет начался с посещения муниципальной гостиница «Каменный цветок», где останавливаются туристы горнолыжного комплекса «Завьялиха». Власти ЗАТО разработали инвестиционный проект по формированию на базе гостиницы семейного центра отдыха и туризма. Проект представили губернатору. Борис Дубровский оценил идею, отметив, что ее надо развивать и привлекать инвесторов.

Затем глава региона посетил градообразующее предприятие Приборостроительный завод, где осмотрел несколько производственных площадок, в числе которых новое здание приборного производства.

В ходе совещания Борис Дубровский напомнил, что созданию ТОСЭР в Озерске, Трехгорном и Снежинске мешает правовая коллизия. «Наши обращения в Государственную Думу России возымели действие: вопрос об изменениях в федеральное законодательство внесен в повестку осенней сессии нижней палаты Российского парламента. Ожидаем, что решение будет положительным», — добавил он.

В ходе совещания главе области представили инвесторов, которые могут стать резидентами ТОСЭР в Трехгорном. Специализацией новых предприятий станет станкостроение и точное машиностроение. Свои проекты готовы реализовать Приборостроительный завод, ООО «Альтернатива», ЗАО «Уралспецмонтаж», Баймакский литейно-механический завод и другие компании.

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