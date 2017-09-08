В Башкирии замглавы района подозревается в устройстве на работу по поддельному диплому

В ходе проверки исполнения законодательства о муниципальной службе в районной администрации было установлено, что в январе прошлого года глава района назначил местного жителя своим заместителем по социальной политике. При трудоустройстве на эту должность гражданин представил диплом Челябинского государственного педагогического университета по специальности «география». Сведения об обучении в данном вузе он также указал в анкете и автобиографии.