В Башкирии замглавы района подозревается в устройстве на работу по поддельному диплому

В ходе проверки исполнения законодательства о муниципальной службе в районной администрации было установлено, что в январе прошлого года глава района назначил местного жителя своим заместителем по социальной политике. При трудоустройстве на эту должность гражданин представил диплом Челябинского государственного педагогического университета по специальности «география». Сведения об обучении в данном вузе он также указал в анкете и автобиографии.
«В действительности мужчина не получал в данном учебном заведении диплом о высшем образовании. Из-за некачественной проверки достоверности представляемых документов, чиновник незаконно был принят на должность муниципальной службы, где проработал полтора года», — говорится в сообщении прокуратуры.
По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку. В итоге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Кроме того, прокуратура внесла главе администрации района представление, в котором потребовала рассмотреть вопрос о расторжении контракта с чиновником. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.