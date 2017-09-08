Серов удивил облизбирком аномальной явкой
За два дня до голосования.
За два дня до голосования.
За два дня до единого дня голосования в Свердловской области обозначилась первая проблемная точка. Ею стал город Серов, где на выборах в местный парламент обнаружилось аномальное количество досрочно проголосовавших. Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном избиркоме, к урнам для голосования раньше времени пришли 1,52% электората.
На избирательные участки почти каждый день заявляется по 100 человек. Как правило, высокий процент досрочного голосования свидетельствует о попытке фальсификации.
«С председателями ТИК и с председателями всех участковых комиссий проведена беседа, чтобы они строже и бдительнее относились к досрочному голосованию, допускали до него только по объективным причинам», — пояснили в избирательной комиссии Среднего Урала.
О попытках подделать итоги выборов «Уралинформбюро» рассказал один из претендентов на депутатское кресло. Он сообщил, что местные жители были свидетелями того, как к избирательным участкам массово подвозили «лиц низкого социального статуса». По словам источника, они голосуют досрочно за оплату в 500 рублей.
Впрочем, поймать за руку возможных фальсификаторов не удалось: на провокационные вопросы они отвечают, что просто помогают людям добраться до участков.
О том, что в Серове выборы депутатов гордумы проходят напряженно «Уралинформбюро» уже сообщало ранее. Кандидаты массово пытались избавиться от конкурентов через суд, заваливая инстанцию муниципалитета исками с просьбой снять оппонентов с предвыборной гонки.