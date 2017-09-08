Президент Татарстана в Нижнекамске посетил благоустроенный сквер им. Лемаева

(Нижнекамск, 8 сентября, «Татар-информ», Арсений Маврин). В рамках поездки в Нижнекамск Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил сквер имени «отца» города — Николая Лемаева. Здесь недавно были завершены работы по благоустройству. За два последних года объект стал пятым в Нижнекамске, приведенным в порядок по программе развития общественных пространств.

Пояснения в ходе осмотра давала помощник Президента РТ Наталия Фишман. «В предыдущие два года в Нижнекамске был реконструирован парк чтения и отдыха им. Габдуллы Тукая, обустроена набережная реки Кама, обновлен парк “СемьЯ” и создан пляж “Кама”. Этот же сквер, несмотря на то, что находится в самом центре города, сохранялся в небрежении», — рассказала Президенту республики Наталия Фишман.

Проработку проекта преображения сквера взял на себя архитектор Эмиль Сиразетдинов. Состоялись встречи с населением, в ходе которых стало понятно, как можно благоустроить территорию, сохранив ее не похожей на другие парки и скверы города. С карты сквера исчезли лишние, ведущие в никуда дорожки, а новые, продуманные маршруты укрылись брусчаткой. Вход в сквер акцентировали парадной аркой, а рядом установили навигационные стенды. Для комфорта и безопасности посетителей установлено современное освещение и камеры наблюдения.

«Украшением сквера стал световой аттракцион — лазерная проекция на завесу переоборудованного фонтана. На стену воды проецируются логотипы ключевых производств Нижнекамска и портреты его заслуженных жителей», — рассказала помощник Президента РТ. Вдоль центральной аллеи разместились медиастенды, на экранах которых показываются небольшие фильмы об истории города, людях и событиях.

Недостроенный фонтан, по оригинальному проекту, превратился в детскую площадку «Ступени творчества», где каждая ступень отведена определенному виду искусства. Здесь же разместились амфитеатр со сценой, стена для рисования мелками и доска с ростовыми шахматами. Сам сквер избавился от сухостоя и обрел новые газоны с автополивом, были высажены деревья и кустарники.