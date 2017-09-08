Как будут выбирать госслужащих в корпус «А»

Источник: Tengrinews

Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров рассказал Tengrinews.kz, как будет происходить отбор и насколько сложно его пройти.

TENGRINEWS: Кайрат Пернешович, скажите, как будет происходить отбор и сложно ли попасть в корпус «А»?

Кайрат Кожамжаров: Впервые идею о создании корпуса «А» в июне 2008 года озвучил Глава государства на Международной конференции по вопросам государственной службы и по сути открыл новую страницу, олицетворяющую последовательные шаги на пути формирования профессионального государственного аппарата. В этом году отбор объявлен на две категории должностей — председателей комитетов в министерствах и акимов районов.

Для кандидатов установлены четкие правила отбора, требования по системному видению государственных проблем, принятию правильных решений, стратегическому мышлению, оптимальному использованию кадрового потенциала.

Отмечу, что в отборе наряду с государственными служащими и сотрудниками правоохранительных органов могут участвовать представители частного сектора. Тем самым создан транспарентный «социальный лифт» для успешных менеджеров из негосударственного сектора. Впервые внедряется система, когда служащий, отобранный в корпус «А», нацелен на достижение конкретного результата.

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Таким образом, мы сформируем профессиональное кадровое звено, которое обеспечит исполнение стратегических задач. Желающие участвовать в конкурсе могут до 15 сентября подать соответствующие документы в Агентство. В случае соответствия кандидатов специальным квалификационным требованиям он допускается к следующему этапу — тестированию на знание законов. Успешное прохождение этих этапов становится основанием для допуска на собеседование. При этом кандидаты из регионов предварительно пройдут собеседование в кадровых комиссиях, возглавляемых акимами областей. Затем последует интервью в Национальной комиссии в Астане, которая примет итоговое решение о зачислении в резерв. Планируется, что конкурсный отбор завершится к 31 октября текущего года.

TENGRINEWS: Понятие «управленческий корпус «А» уже прочно закрепилось в сознании казахстанцев. Все же интересно, опыт каких стран использовался при его внедрении?

Кайрат Кожамжаров: При внедрении института корпуса «А» изучен передовой опыт «старшей службы» стран ОЭСР.

Так, в Нидерландах, Сингапуре, США, Италии институт старшей государственной службы действует для разграничения процесса принятия политических решений от процесса их реализации. Его главное предназначение — выработка управленческих решений и проведение административной деятельности в соответствии с общей государственной политикой. В отличие от политических назначенцев, которые могут потерять мандат доверия, управленцы старшего звена призваны укреплять стабильность госаппарата, обеспечивать преемственность и институциональную память в работе. В целом мировая тенденция по институционализации управленческого корпуса усилилась в последние годы. К примеру, в Австралии этот институт закреплен в результате реализации масштабной реформы государственной службы. Все вакансии управленческого корпуса доступны всем желающим — как действующим госслужащим, так и претендентам из частного сектора.

С созданием такого корпуса в Голландии укрепилась ответственность и эффективность работы государственных органов. Аналогично в Южной Корее с усилением управленческого корпуса повысилось качество госаппарата как результат работы принципов меритократии.

TENGRINEWS: Прошло четыре года с момента введения в Казахстане института корпуса «А». Как Вы можете оценить его роль в развитии госслужбы?

Кайрат Кожамжаров: Институт корпуса «А» открыл возможность всем подготовленным людям реализовать свой потенциал на госслужбе. Этим объясняется большое количество желающих. Начиная с 2013 года по итогам трех конкурсных отборов в кадровый резерв корпуса «А» зачислено 1 204 человека. При этом на одно место в среднем претендовало четыре человека. Такой подход обеспечил социальный лифт для всех желающих попасть в управленческий корпус. К примеру, сегодня в резерве корпуса «А» состоит 181 человек, работают на должностях 263 служащих. Все они отобраны по принципу меритократии.

Крайне важно, что с момента внедрения этого института заметно усилен кадровый состав, сокращены «командные перемещения», обеспечена кадровая стабильность. К примеру, в Министерстве национальной экономики при низком уровне сменяемости средний стаж работы на одной должности составляет четыре года. В целом в сравнении с 2013 годом существенно снизилась сменяемость ответственных секретарей — в 8 раз, председателей комитетов — в 3,3 раза. Между тем внедрение этого института позволяет: во-первых, нейтрализовать влияние политических служащих на административный корпус.

Как отметил Президент страны, «политические лидеры, которым оказал доверие народ Казахстана, формируют политику, профессиональные госслужащие — обеспечивают ее исполнение». Основным уровнем корпуса «А» стали ответственные секретари — кадровый стержень, который смог обеспечить последовательность и системность госполитики. Во-вторых, корпусанты всецело отвечают за эффективное функционирование госоргана. В-третьих, они отвечают за подбор профессиональных кадров, способных качественно реализовать экономические программы и предоставлять государственные услуги.

TENGRINEWS: Сегодня активно реализуется первое направление Плана нации «100 конкретных шагов», в основе которого внедрение карьерной модели и меритократии. Какое место в этом процессе занимает управленческий корпус «А»?

Кайрат Кожамжаров: Глава государства в рамках первого направления Плана нации «100 конкретных шагов» поставил ключевую задачу — сформировать профессиональный государственный аппарат. Этот процесс начался с реформирования системы государственной службы. Так, в период становления страны использовалась позиционная модель, когда на вакантную должность госслужбы мог поступить кандидат, не имеющий опыта работы в государственном секторе. Сейчас сформировано поколение профессиональных государственных служащих. И это обусловило наш переход к карьерной модели. Несмотря на существующие в этих моделях различия, для них характерен ряд общих условий, обеспечивающих эффективность системы государственной службы.

Первое — это разделение служащих на политических «назначенцев» и профессиональных «исполнителей». Второе — отбор на конкурсной основе квалифицированных и компетентных специалистов и снижение условий для патронажа. Внедрение этих принципов в корпусе «А» стало действенным механизмом укрепления стабильности госаппарата, эффективного кадрового планирования и продвижения.

TENGRINEWS: В ходе реформирования также изменен порядок формирования резерва корпуса «А», чего коснулись эти изменения?

Кайрат Кожамжаров: За четыре года существования этого института практически решен вопрос с ведомственной закрытостью госорганов и назначения на должности «своих» кандидатов, особенно на региональном уровне. На госслужбу привлечены новые люди из других сфер и секторов экономики, а также регионов. Но, как говорится, «жизнь на месте не стоит» и институт корпуса «А» подвергся оптимизации на 241 единицу (с 519 до 278). В нем сохранены должности, которые наделены правом самостоятельного принятия управленческих решений. Это ответственные секретари и председатели комитетов министерств, руководители аппаратов центральных и местных госорганов, акимов районов.

TENGRINEWS: Кайрат Пернешович, какой состав кадрового резерва корпуса «А» ожидается набрать?