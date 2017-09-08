Путин прибыл в Пермь, где познакомится с развитием цифровой экономики края
Президент также проведет рабочую встречу с врио губернатора региона Максимом Решетниковым.
Президент также проведет рабочую встречу с врио губернатора региона Максимом Решетниковым.
ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Пермь, где ознакомится с развитием цифровой экономики в регионе и встретится с представителями
«На площадке предприятия АО “ЭР-Телеком Холдинг” — ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи — [Путин] ознакомится с достижениями
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Также он проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора края Максимом Решетниковым. По словам