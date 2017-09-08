Путин прибыл в Пермь, где познакомится с развитием цифровой экономики края

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Пермь, где ознакомится с развитием цифровой экономики в регионе и встретится с представителями информационно-коммуникационного кластера края.

«На площадке предприятия АО “ЭР-Телеком Холдинг” — ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи — [Путин] ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края», — сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент посетит предприятие и пообщается с его сотрудниками, а также проведет совещание с представителями информационно-коммуникационного кластера региона.