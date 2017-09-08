В Ленобласти депутат потребовал демонтировать памятник королеве Дейенерис

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Ранее в социальных сетях появилась информация, что неизвестные лица установили в центре Сертолово памятник королеве Дейенерис, героине саги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, по которой снят популярный сериал «Игра престолов».

Видимо, установка этого сооружения не была согласована с властями и местными жителями. Более того, этот персонаж, которому посвящен памятник, по предоставленной мне информации, является приверженцем ксенофобской идеологии и деспотом. Это не тот образец человеческих качеств, которые мы должны прославлять. Владимир Петров Депутат заксобрания Ленобласти

По его словам, памятники монархам, хоть и вымышленным, должны устанавливаться только на основе опросов мнения жителей. «Монархия в нашей стране закончилась 100 лет назад. Это был сложный и противоречивый исторический этап отечественной истории — падение царизма происходило по причине массы социальных предпосылок. Не стоит обсуждать такие серьезные проблемы при помощи таких спорных художественных решений», — подчеркнул депутат.

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Он добавил, что если кто-то и желает установить памятник каким-либо киногероям, то в России было бы уместно славить не иностранных персонажей из спорных сериалов, а героев народных картин, вошедших в золотой фонд российского кино.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.