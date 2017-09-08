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16:30 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский губернатор исключил главу Новоусманского района из антикоррупционной комиссии

Губернатор Алексей Гордеев исключил главу Новоусманского района Владимира Чернышова из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции Воронежской области.

Источник: Reuters

Соответствующий указ опубликовали на сайте облправительства в пятницу, 8 сентября. Чернышов входил в состав комиссии с момента её создания — с октября 2015 года, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-центре правительства Воронежской области.

Согласно этому же документу, Алексей Гордеев по согласованию включил в состав комиссии президента Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Юрия Гончарова и главу администрации Борисоглебского городского округа Андрея Пищугина. Контроль за исполнением указа глава региона возложил на первого вице-губернатора Геннадия Макина.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев инициировал антикоррупционную проверку в отношении действующего главы Новоусманского района Владимира Чернышова во вторник, 5 сентября. Поводом для её проведения стали сведения о возможном нарушении Чернышовым закона о представлении сведений о доходах, расходах и имуществе. Кроме того, на назначение проверки повлияла и история о хищении земли, в которой замешана дочь главы Новоусманского района — Любовь Овчинникова.

Проверку проведёт управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области.

Любовь Овчинникову, которая приходится дочерью Владимиру Чернышову, задержали 17 августа по подозрению в хищении земли. В тот же день прошли обыски в здании администрации Новоусманского района, дома у Овчинниковой, у её предполагаемых сообщников. Дочь главы района заподозрили в выводе из собственности муниципалитета как минимум 10 участков, предназначенных льготникам. Следователи СУ СКР отрабатывают версию о хищении 100 земельных участков по аналогичной схеме.

Сам глава района, предварительно, не имеет отношения к уголовному делу. В группу, занимавшуюся выводом земли из собственности района, входили как минимум пять человек. При этом Любовь Овчинникова возглавляет филиал бюро технической инвентаризации в Новоусманском районе.

Ленинский районный суд отправил Любовь Овчинникову в СИЗО на 2 месяца. Ей определили срок содержания под стражей до 16 октября. Женщине предъявили обвинения по уголовному делу о хищении земли. Защита Овчинниковой настаивала на более мягкой мере пресечения. Адвокаты считают версию следствия безосновательной, настаивая, что речь в истории с участками идёт о гражданско-правовых отношениях. Овчинникова свою вину признавать отказывается.

Воронежский облсуд утвердил арест дочери главы Новоусманского района в четверг, 31 августа. Защите Любови Овчинниковой не удалось добиться её выхода под залог в 1 млн рублей.

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