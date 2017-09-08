Воронежский губернатор исключил главу Новоусманского района из антикоррупционной комиссии

Источник: Reuters

Соответствующий указ опубликовали на сайте облправительства в пятницу, 8 сентября. Чернышов входил в состав комиссии с момента её создания — с октября 2015 года, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-центре правительства Воронежской области.

Согласно этому же документу, Алексей Гордеев по согласованию включил в состав комиссии президента Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Юрия Гончарова и главу администрации Борисоглебского городского округа Андрея Пищугина. Контроль за исполнением указа глава региона возложил на первого вице-губернатора Геннадия Макина.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев инициировал антикоррупционную проверку в отношении действующего главы Новоусманского района Владимира Чернышова во вторник, 5 сентября. Поводом для её проведения стали сведения о возможном нарушении Чернышовым закона о представлении сведений о доходах, расходах и имуществе. Кроме того, на назначение проверки повлияла и история о хищении земли, в которой замешана дочь главы Новоусманского района — Любовь Овчинникова.

Проверку проведёт управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области.

Любовь Овчинникову, которая приходится дочерью Владимиру Чернышову, задержали 17 августа по подозрению в хищении земли. В тот же день прошли обыски в здании администрации Новоусманского района, дома у Овчинниковой, у её предполагаемых сообщников. Дочь главы района заподозрили в выводе из собственности муниципалитета как минимум 10 участков, предназначенных льготникам. Следователи СУ СКР отрабатывают версию о хищении 100 земельных участков по аналогичной схеме.

Сам глава района, предварительно, не имеет отношения к уголовному делу. В группу, занимавшуюся выводом земли из собственности района, входили как минимум пять человек. При этом Любовь Овчинникова возглавляет филиал бюро технической инвентаризации в Новоусманском районе.

Ленинский районный суд отправил Любовь Овчинникову в СИЗО на 2 месяца. Ей определили срок содержания под стражей до 16 октября. Женщине предъявили обвинения по уголовному делу о хищении земли. Защита Овчинниковой настаивала на более мягкой мере пресечения. Адвокаты считают версию следствия безосновательной, настаивая, что речь в истории с участками идёт о гражданско-правовых отношениях. Овчинникова свою вину признавать отказывается.