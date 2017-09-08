Памфилова рассказала, какие меры могут повысить явку на выборах

Источник: РИА Новости

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. Следующие выборы в России — президентские, они пройдут в марте 2018 года.

Читайте также Выборы под наблюдением: как эксперты организуют мониторинг 10 сентября

«Прогнозы — это дело политологов, а наша задача — Центризбиркома и избирательных комиссий — максимально точно отразить ту реальную явку, которая будет. Какая бы она ни была, мы должны точно отразить ее и точно показать результаты, вот тогда будет доверие. Пусть она даже будет ниже ожидаемой, но зато все будут знать, что она и результаты честно отражены, и это как стимул и как мотивация на следующие выборы. Прийти тем пессимистам, которые не верили в то, что выборы могут пройти честно», — сказала Памфилова, отвечая на просьбу дать свой прогноз по явке на предстоящих в воскресенье выборах.

Она добавила, что задача ЦИК — «создать все предпосылки для повышения явки, чтобы максимально людей проинформировать — через радио, телевидение, социальные сети, дойти до каждого избирателя — от молодого до самого пожилого».

О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии «Яблоко». «Справедливая Россия» и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CawLMhTkHHI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.