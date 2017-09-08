Владимир Мединский: у нас два лидера-региона — Калининград и Владивосток

Источник: Янтарный край

Участники встречи обсудили развитие культуры в регионе: строительство и ремонт домов культуры в поселках, вопросы завершения строительства Музея Мирового океана, реставрации башни Кронпринц и нескольких кирх на территории области, развитие фортов, событийные мероприятия, которые проходят при поддержке Минкультуры России.

«За последние пять лет региону федеральным центром было выделено порядка 1,8 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов и организацию творческих мероприятий. Такого рода поддержка существенно расширяет возможности и позволяет достичь качественных изменений в развитии сферы культуры», — заявил Алиханов, добавив, что в Калининградской области идет активная работа по строительству и реконструкции домов культуры в муниципалитетах. Напомним, этим летом открылся современный культурно-досуговый центр в Гурьевске, был сдан в эксплуатацию Дом культуры в поселке Сокольники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в правительстве Калининградской области.

Владимир Мединский подчеркнул важность развития таких учреждений в муниципалитетах:

У нас есть тройная программа, запущенная с этого года, связанная с домами культуры на селе. По линии развития культуры села мы софинансируем строительство больших ДК. Работает программа по строительству и реконструкции домов культуры — на эти цели выделяется 1,5 миллиарда в год. Важно, что у правительства Калининградской области есть понимание, как развивать культуру на селе.

Глава региона Антон Алиханов отметил, что в областном министерстве есть перечень населенных пунктов, где нужно сделать реконструкцию или построить дома культуры: «Программа, которую мы хотим реализовать совместно с федеральным министерством, будет сформулирована к концу этого месяца. Мы будем продолжать активно заниматься ревитализацией домов культуры. Планируем включиться в программу Минкульта РФ уже со следующего года. Нужно организовать возможность для людей интересно проводить свой досуг. У нас есть успешные примеры в Гвардейском и Гурьевском городских округах, в Нестеровском районе. Жители региона рады таким проектам».

Руководитель федерального министерства сообщил, что самый западный регион России является лидером по внедрению системы рибейтов. «Калининградская земля славится большим количеством кинофестивалей. По программе рибейтов, которая заключается в поддержке кинопроизводителей, снимающих кино на территории области, у нас два лидера-региона — это Калининград и Владивосток. Очень хорошо, что вместе с вами мы открыли семь современных кинозалов в области. Если есть аудитория, нужно продолжить этот проект», — добавил Владимир Мединский.

Министр также отметил успешную деятельность Российского военно-исторического общества в регионе. «Работа РВИО идет активно. Здесь уникальная земля. Каждый квадратный метр области пропитан кровью российских солдат, все права на эту землю оплачены стократно на протяжении многовековой истории. Мы хотим, чтобы внимание уделялось не только известным событиям, но и тем, которые отдалены в исторической памяти», — подчеркнул глава федерального министерства.