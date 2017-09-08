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17:54 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронежской области депутат утаил сведения о 20 участках и четырех зданиях

Совет народных депутатов Алешковского сельского поселения в Терновском районе досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Цветкова в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры 8 сентября.

Источник: Время Воронежа

Депутат предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2016 год, нарушив закон о противодействии коррупции. Андрей Цветков не указал в декларации более 20 участков и четыре объекта недвижимости, находившихся в его собственности, пояснила облпрокуратура.

Проверка депутата может быть связана с конфликтом, разгоревшимся в Терновском районе между группой предпринимателей и местной администрацией в начале 2017 года. Одним из предметов конфликта стал спор вокруг птицеводческого хозяйства СППК «Никитовский».

В 2016 году Алешковское поселение, на территории которого расположен СППК «Никитовский», проводило инвентаризацию земель, и обнаружило махинацию с земельным участком примерно в 100 га. Выяснилось, что бывший руководитель кооператива пытался отдать этот участок в субаренду фермеру Андрею Цветкову. Впоследствии сделка была приостановлена.

В августе в район отправился глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левит. Руководитель Следственного управления вместе с руководителем управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства области Анатолием Акименко провел прием граждан. В ходе приема зарегистрировали некое сообщение о преступлении. Ход рассмотрения принятых жалоб и заявлений Кирилл Левит взял на личный контроль.

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