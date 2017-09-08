В Воронежской области депутат утаил сведения о 20 участках и четырех зданиях

Источник: Время Воронежа

Депутат предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2016 год, нарушив закон о противодействии коррупции. Андрей Цветков не указал в декларации более 20 участков и четыре объекта недвижимости, находившихся в его собственности, пояснила облпрокуратура.

Проверка депутата может быть связана с конфликтом, разгоревшимся в Терновском районе между группой предпринимателей и местной администрацией в начале 2017 года. Одним из предметов конфликта стал спор вокруг птицеводческого хозяйства СППК «Никитовский».

В 2016 году Алешковское поселение, на территории которого расположен СППК «Никитовский», проводило инвентаризацию земель, и обнаружило махинацию с земельным участком примерно в 100 га. Выяснилось, что бывший руководитель кооператива пытался отдать этот участок в субаренду фермеру Андрею Цветкову. Впоследствии сделка была приостановлена.