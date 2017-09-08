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17:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр запретил строительство офисного здания в историческом центре Воронежа

Это не первый запрет на строительство для ООО «Воронежбетон». В октябре 2016 года городская прокуратура добилась запрета на строительство 20-этажного жилого дома на улице Платонова, 15.

Источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа Александр Гусев отозвал разрешение на строительство офисного здания в историческом центре города, сообщил «Коммерсантъ Черноземье» в пятницу, 8 сентября. Строительством занималось ООО «Воронежбетон», принадлежащее предпринимателю Владимиру Бубнову.

Трехэтажное офисное здание со встроенным кафе должны были возвести на двух участках по улице Пушкинская, 14б и 16а. Стройплощадка расположилась между двумя объектами культурного наследия — домом Михайлова (Пушкинская, 14) 1810 года постройки и Училищным домом (Пушкинская, 16) 1908−1909 годов постройки. ООО «Воронежбетон» получило разрешение на строительство в июне 2017 года. Работы начались 20 июля и должны были закончиться к 30 января 2018 года.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) раскритиковали стройку, сообщив, что компания начала работы, не получив официального разрешения на археологические раскопки и разрушив верхний слой почвы, в котором могли находиться «исторические артефакты». Представитель городской общественной палаты Константин Квасов направил запрос в облуправление по охране объектов культурного наследия. В ведомстве ответили, что на месте строительства археологические работы проводились. Константин Квасов сообщил изданию, ссылаясь на знакомых с ситуацией археологов, что Министерство культуры РФ «вообще не давало разрешения на археологические работы». Владимир Бубнов на звонки «Коммерсанта» не ответил.

Это не первый запрет на строительство для ООО «Воронежбетон». В октябре 2016 года городская прокуратура добилась запрета на строительство 20-этажного жилого дома на улице Платонова, 15. Мэрия прекратила срок действия незаконного разрешения на возведение высотки.

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