В Мариинский дворец запретили вход без галстуков

Источник: РИА "Новости"

Так, 8 сентября «Фонтанка» стала свидетелем того, как завхоз горпарламента Алена Кукушкина останавливала выходящих из здания людей и уточняла, почему они пришли в представительский орган без костюма и галстука. «В следующий раз чтобы был», — указывала она помощникам депутатов, явившимся в ЗакС не при параде.

О том, что в Мариинском дворце введены новые правила визита не только для помощников «Фонтанке» сообщили несколько членов Горизбиркома. По их словам, на этой неделе им также были сделаны замечания на посту охраны за отсутствие галстука. «Фонтанка» обратилась за разъяснениями в пресс-службы Мариинского дворца, однако там сообщили о том, что не слышали о специальных требованиях к внешнему виду визитеров.