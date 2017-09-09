В Мариинский дворец запретили вход без галстуков
В Законодательное собрание со следующей недели запрещён вход без галстука и костюма. Такое требование, утверждают собеседники «Фонтанки», относится не просто к госслужащим мужского пола, а ко всем
В Законодательное собрание со следующей недели запрещён вход без галстука и костюма. Такое требование, утверждают собеседники «Фонтанки», относится не просто к госслужащим мужского пола, а ко всем
Так, 8 сентября «Фонтанка» стала свидетелем того, как завхоз горпарламента Алена Кукушкина останавливала выходящих из здания людей и уточняла, почему они пришли в представительский орган без костюма и галстука. «В следующий раз чтобы был», — указывала она помощникам депутатов, явившимся в ЗакС не при параде.
О том, что в Мариинском дворце введены новые правила визита не только для помощников «Фонтанке» сообщили несколько членов Горизбиркома. По их словам, на этой неделе им также были сделаны замечания на посту охраны за отсутствие галстука. «Фонтанка» обратилась за разъяснениями в
Напомним, что в Законодательном собрании Петербурга уже не первый раз цензурируют внешний вид. Так, в мае спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице юридического отдела комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) за то, что та пришла на заседание в кардигане.