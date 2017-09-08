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19:19 (мск), источник: РИА Новости

Выборы под наблюдением: как эксперты организуют мониторинг 10 сентября

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские правозащитники и эксперты в единый день голосования 10 сентября традиционно делегируют наблюдателей на участки по направлениям от партий и кандидатов, организуют общественные штабы, а также протестируют некоторые новации избирательного законодательства, новые технические возможности и впервые опробуют для мониторинга формат онлайн-марафона.

Источник: РИА Новости

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

Общественное наблюдение в России не предусмотрено федеральным законодательством, назначать наблюдателей от общественных организаций позволяют законы только некоторых субъектов РФ. Традиционно наблюдателей на избирательные участки направляют партии и кандидаты, участвующие в выборах.

В этом году единый день голосования почти в трети регионов пройдет под прицелами видеокамер: как сообщалось, 25 регионов, в том числе Москва, организуют видеонаблюдение на участках.

Вместе с тем, фокус внимания на кампании и дне голосования сосредоточили и многие объединения наблюдателей, правозащитники и эксперты.

Правозащитники

Несколько лет назад к мониторингу избирательных кампаний подключился президентский Совет по правам человека (СПЧ) и институт уполномоченного по правам человека, в том числе региональные омбудсмены. Созданная в СПЧ мониторинговая рабочая группа, в задачи которой входит обобщение и анализ информации о конфликтах из-за нарушений избирательных прав, а также содействие в урегулировании этих конфликтов, уже работала в единый день голосования 2015 года и на прошлогодних парламентских выборах.

«На предстоящих выборах мы также будем работать в регионах. Задача, которая перед нами стоит, — попытаться охватить максимально все 22 субъекта, в которых будут проведены выборы в органы государственной власти», — сообщил РИА Новости сопредседатель мониторинговой группы, глава Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов.

Он уточнил, что речь идет о регионах, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний, а также два региона, где состоятся довыборы в Госдуму. Мониторинговая группа не обойдет вниманием и Москву, где будут проходить местные выборы в советы депутатов. «Уровень выборов, может быть, и не такой высокий, но так как это столичный регион, внимание также мы уделяем особое», — добавил Борисов.

Член СПЧ отметил, что по итогам работы правозащитники подготовят консолидированный доклад, который направят организаторам выборов и законодателям.

Что касается РОИИП, организация традиционно будет проводить более глубокие исследования, готовить доклады, анализируя разные аспекты избирательного процесса, обобщая практику, уточнил Борисов.

Продолжится и практика мониторинга избирательных кампаний по линии института омбудсмена. В этом году будет традиционно организована «горячая линия», кроме того по инициативе уполномоченного Татьяны Москальковой создана мониторинговая рабочая группа, которая 10 сентября будет оперативно отслеживать сообщения о нарушении избирательных прав и принимать меры реагирования.

Двадцать тысяч наблюдателей

Представители некоторых общественных объединений традиционно присутствуют на участках как наблюдатели от партий и кандидатов, и нередко это очень внушительный корпус наблюдателей.

Больше всего активистов планирует в этом году задействовать ассоциация «Национальный общественный мониторинг» (НОМ), в которую вошли несколько организаций, например корпус наблюдателей «За чистые выборы» и «Россия выбирает».

Сообщалось, что на избирательных участках в день выборов будут работать около 15 тысяч представителей НОМ. По словам координатора ассоциации Романа Коломейцева, для наблюдения были созданы специальная информационная система, портал и мобильное приложение, которые позволяют в режиме реального времени вести мониторинг.

Руководитель исполкома корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова рассказала, что их представители будут присутствовать на некоторых участках в качестве наблюдателей от партий и кандидатов, а где-то будут членами участковых избиркомов с правом совещательного голоса. В качестве ключевых для мониторинга определены шесть регионов — Приморский край, Томская, Свердловская, Ярославская, Рязанская области и Севастополь.

«Собственно, везде будут наши наблюдатели выставлены, в том числе по другим регионам, планируется привлечение порядка двадцати регионов пока на сегодняшний день. Более двух тысяч наблюдателей, в каждом субъекте, где будем работать, будут организованы мониторинговые рабочие групп», — рассказала Булгакова.

Она уточнила, что корпус организует один федеральный ситуационный центр на базе МГЮА имени Кутафина, который будет функционировать, в том числе в ночь с 9 на 10 сентября, поскольку в Приморском крае единый день голосования начнется на семь часов раньше московского времени.

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Движение в защиту прав избирателей «Голос» делегирует наблюдателей по направлениям от партий и кандидатов, также их представители будут присутствовать на участках как сотрудники СМИ. Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц отметил, что представители «Голоса» будут непосредственно работать в 18 регионах, включая Москву.

«В общей сложности где-то порядка 5−5,5 тысяч человек вместе с Москвой. Там, где это будет возможно, мы будем направлять наблюдателей по определенной выборке на разные участки, чтобы закрыть наблюдением, сколько возможно», — рассказал собеседник агентства.

Сопредседатель «Голоса» отметил, что уже сейчас у них работает бесплатная «горячая линия», в день голосования также будет работать call-центр, действует и традиционный проект движения — карта нарушений, на которой будут появляться и сообщения от наблюдателей о выявленных в день голосования нарушениях.

«Будет параллельный подсчет голосов организован там, где мы наблюдаем, в частности, в Москве. И в Москве будет применено мобильное приложение для наблюдателей по сканированию QR-кодов (на протоколах УИК об итогах голосования — ред.) и моментальной передаче этого в систему SMS-ЦИК», — сообщил Мельконьянц.

Кроме того, уточнил сопредседатель «Голоса», движение проводит проверку новой системы голосования граждан вне места регистрации без открепительных удостоверений.

«Наши волонтеры в роли избирателей включаются — исключаются из списков по разным процедурам, которые предусмотрены; в день голосования мы будем проверять, исключили ли их из списков избирателей, включили ли в новых местах. Таким образом, мы тоже получим картину достаточно, на мой взгляд, глубокую о том, как работает новый механизм, что поможет Центризбиркому в его совершенствовании к президентским выборам», — полагает он.

Мониторинг в Москве

Мельконьянц напомнил также, что ранее было объявлено о создании альянса наблюдателей по Москве, куда вошли четыре организации — «Голос», «Гражданин-наблюдатель», «Сонар» и «Выборы — народный контроль».

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«Мы взаимодействуем. Мы выпускали заявление — предлагали кандидатам и политическим партиям выдавать нам направления на избирательные участки без каких-либо условий, если им нужны наблюдатели, а нам нужны направления, так как нет возможности в России общественным наблюдателям получить свой статус, вынуждены таким образом», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что в этом году коммуникация достаточно хорошая, есть отклик в Москве, в регионах тоже наблюдается определенный интерес к такому наблюдению со стороны разных групп.

Традиционно в столице будет работать и общественный штаб по наблюдению за выборами, который на этот раз возглавил юрист Михаил Барщевский. На базе штаба организован видеоцентр, где операторы в день выборов будут смотреть трансляции с избирательных участков и отслеживать возможные нарушения на выборах муниципальных депутатов в Москве.

Марафон длиной в кампанию

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» отслеживала ход избирательных кампаний в регионах с самого их начала.

«Ассоциация традиционно ведет мониторинг избирательной кампании с самого начала, со стадии подготовки, были проанализированы изменения в законодательстве. Эксперты “Гражданского контроля” посетили 30 субъектов, где будут проходить выборы и глав регионов, и местных органов законодательной власти, и муниципальные выборы», — сообщил сопредседатель ассоциации Александр Брод.

Непосредственно в день голосования эксперты «Гражданского контроля» будут работать в 15 регионах, сообщил собеседник агентства. Информацию о голосовании на других территориях ассоциация рассчитывает получать от наблюдателей и партнерских организаций в регионах.

«Мы, работая в тесной связи с регионами, получаем от них информацию. Также изучили их опыт, опыт некоммерческих организаций регионов по информированию избирателей, по организации “горячих линий”, по формам общественного контроля», — уточнил правозащитник.

Ассоциация уже подготовила доклад об этапе регистрации кандидатов, он был направлен в ЦИК России, рассказал Брод; также эксперты подготовят отдельные доклады об агитационном периоде и о самом дне голосования.

В Москве непосредственно в день выборов впервые состоится двенадцатичасовой онлайн-марафон «Ночь выборов 2017», организаторами выступили несколько общественных объединений — и эксперты-политтехнологи, и правозащитники, и наблюдатели. Марафон стартует на площадке Центрального телеграфа днем 10 сентября, а завершится в два ночи уже 11 сентября. По замыслу организаторов, мероприятие позволит в формате реального времени наблюдать за ходом дня голосования по всей стране, для этого будут организованы телемосты с регионами.

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Как сообщал ранее политолог и автор идеи проведения марафона Дмитрий Гусев, были приглашены около трех сотен гостей — политики, политологи, социологи, политические журналисты, эксперты; по его словам, согласились участвовать в марафоне и известные пранкеры Лексус и Вован — авторы многочисленных розыгрышей политиков.

В двадцати регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний, 10 сентября опробуют новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения. По последним данным, желание проголосовать в этот день не по месту регистрации изъявили свыше 187 тысяч человек — именно столько заявлений о включении в список избирателей на другом участке было подано. На местных выборах новый порядок применяться не будет.

Кроме того, на выборах 10 сентября избиркомами будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом), которая позволит минимизировать количество ошибок при вводе протоколов в ГАС «Выборы» и ускорить этот процесс. Как сообщалось ранее, QR-коды будут применять на 82% избирательных участков.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
России нельзя использовать западную систему финансовых расчетов, потому что эта система служит интересам Вашингтона. Когда же, наконец, российские власти...
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