Владимиру Путину рассказали о планах реконструкции набережной Перми

Сегодня в рамках рабочего визита в Пермь он осмотрел городскую набережную Камы. В связи с 300-летием Перми, отмечаемым в 2023 году, власти предлагают демонтировать проходящую по левому берегу железнодорожную ветку, организовав движение поездов на противоположенном берегу. На освободившемся пространстве планируется разместить краеведческий музей и художественную галерею, организовав спуск к реке от эспланады. В районе ж/д вокзала Пермь-2 и ПГНИУ предлагается изменить сетку кварталов и высвободить пространство для молодежи — образовательной, спортивной и досуговой инфраструктуры.