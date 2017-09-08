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18:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Владимиру Путину рассказали о планах реконструкции набережной Перми

ПЕРМЬ, 8 сентября, ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников рассказал главе государства о планах реконструкции городского пространства.

Источник: AP 2017

Сегодня в рамках рабочего визита в Пермь он осмотрел городскую набережную Камы. В связи с 300-летием Перми, отмечаемым в 2023 году, власти предлагают демонтировать проходящую по левому берегу железнодорожную ветку, организовав движение поездов на противоположенном берегу. На освободившемся пространстве планируется разместить краеведческий музей и художественную галерею, организовав спуск к реке от эспланады. В районе ж/д вокзала Пермь-2 и ПГНИУ предлагается изменить сетку кварталов и высвободить пространство для молодежи — образовательной, спортивной и досуговой инфраструктуры.

Напомним, что в Перми продолжается реконструкция набережной. 10 сентября, в день выборов губернатора, в Перми пройдут мероприятия, посвященные Дню набережной. Здесь организуют работу четырех сцен. Выступления на каждой сцене рассчитаны на зрителей разных возрастных категорий и разных предпочтений. Семейной аудитории адресованы цирковые представления и карнавалы, любителям зрелищ — парусная регата, меломанам — электронная музыка и лучшие молодые пермские команды.

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